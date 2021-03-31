Хомчак заявил, что РФ стягивает войска к украинским границам

РФ не забыла о своих планах, которые у нее были с 2014 года и до этого, считает Руслан Хомчак / УНИАН

Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

Обучение планируют проводить в Брянске, Воронежской области, а также во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью Радио Свобода.

"Мы понимаем, что кроме 28 батальонных тактических групп, которые уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно считаем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп", - отметил он.

По словам Хомчака, Россия не забыла о своих планах, которые у нее были с 2014 года и до этого.

"Она (Россия, - ред.) создает такую ​​обстановку вокруг Украины, чтобы весь мир видел, чтобы Украина видела, что она демонстрирует нам решимость своих намерений. Соответственно, Вооруженные силы Украины соответствующим образом реагируют на такие действия нашего восточного соседа. Ну, и готовимся ко всяким возможных провокациям и реагированию на действия противника", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Читайте такжеХомчак объяснил, почему Зеленский не дает команду о наступлении на Донбассе

Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы: