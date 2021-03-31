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Хомчак заявил, что РФ стягивает войска к украинским границам

31 марта 2021, 07:03
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У восточных границ Украины уже несколько лет находятся 28 батальонных тактических групп. Теперь к ним добавятся еще примерно 25.

Хомчак
РФ не забыла о своих планах, которые у нее были с 2014 года и до этого, считает Руслан Хомчак / УНИАН

Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

Обучение планируют проводить в Брянске, Воронежской области, а также во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью Радио Свобода.

"Мы понимаем, что кроме 28 батальонных тактических групп, которые уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно считаем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп", - отметил он.

По словам Хомчака, Россия не забыла о своих планах, которые у нее были с 2014 года и до этого.

"Она (Россия, - ред.) создает такую ​​обстановку вокруг Украины, чтобы весь мир видел, чтобы Украина видела, что она демонстрирует нам решимость своих намерений. Соответственно, Вооруженные силы Украины соответствующим образом реагируют на такие действия нашего восточного соседа. Ну, и готовимся ко всяким возможных провокациям и реагированию на действия противника", - добавил главнокомандующий ВСУ.

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Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:

  • Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
  • Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.
  • Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.

ВСУ военная агрессия РФ новости Украины Руслан Хомчак
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