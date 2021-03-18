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Арестович оценил шансы боевиков ОРДЛО победить бойцов ВСУ

18 марта 2021, 09:56
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У РФ нет рациональных причин переводить конфликт в полномасштабное противостояние. Но мир создан из конфликтов, которые начинались по иррациональным причинам.

Война на Донбассе
Боевики устраивают провокации на Донбассе, чтобы оказать давление на ВСУ / УНИАН

Если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.

Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По мнению эксперта, у России нет рациональных причин переводить конфликт в полномасштабный.

"Они (Россия, - ред.) просто нарвутся на реакцию международного сообщества. У них нет решительного превосходства над украинской армией. Это будет кровавая бойня для обеих сторон, которая не дает им шансов решить военные задачи таким образом, чтобы это могло принести значительные политические достижения", – считает советник главы ТКГ.

При этом Арестович отметил, что угроза полномасштабного конфликта всегда есть, потому что "мир создан из конфликтов, которые начинались по иррациональным причинам".

"Пока могу сказать следующее: без того, чтобы вмешалась российская военная машина, шансов на успех у Первого и Второго армейского корпуса вооруженных сил России, которые они по недоразумению называют "армиями ЛНР и ДНР", нет никаких. Мы их уничтожим при любой попытке наступать", – добавил представитель ТКГ.

Арестович также считает, что боевики устраивают провокации на Донбассе, чтобы оказать давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ), создать эффект угрозы войны и достичь определенных уступок.

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Ситуация на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • 3 марта "народная милиция ДНР" опубликовала заявление о том, что российские гибридные войска получили право открывать "упреждающий огонь" в направлении сил ООС на Донбассе.
  • Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал о том, что Киев расценивает такие действия как стремление к одностороннему выходу РФ из договора о режиме прекращения огня на Донбассе и попытку срыва выполнения Минских соглашений.
  • Председатель российской делегации в ТКГБорис Грызлов обвинил Украину в нарушении режима тишины на Донбассе. Также он заявил, что Киев якобы стягивает войска в жилые районы и провоцирует усиление эскалацию конфликта.
  • Председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе будет продолжаться до начала новой волны переговоров в нормандском формате. Он отметил, что украинская армия пребывает в состоянии боеготовности и готова нанести ответный удар по противнику.
  • Политолог Олег Саакян заявил, что конфликт России и Украины на Донбассе зашел в тупик, однако Москва будет поднимать ставки.

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