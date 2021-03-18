Арестович оценил шансы боевиков ОРДЛО победить бойцов ВСУ

Боевики устраивают провокации на Донбассе, чтобы оказать давление на ВСУ / УНИАН

Если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.

Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По мнению эксперта, у России нет рациональных причин переводить конфликт в полномасштабный.

"Они (Россия, - ред.) просто нарвутся на реакцию международного сообщества. У них нет решительного превосходства над украинской армией. Это будет кровавая бойня для обеих сторон, которая не дает им шансов решить военные задачи таким образом, чтобы это могло принести значительные политические достижения", – считает советник главы ТКГ.

При этом Арестович отметил, что угроза полномасштабного конфликта всегда есть, потому что "мир создан из конфликтов, которые начинались по иррациональным причинам".

"Пока могу сказать следующее: без того, чтобы вмешалась российская военная машина, шансов на успех у Первого и Второго армейского корпуса вооруженных сил России, которые они по недоразумению называют "армиями ЛНР и ДНР", нет никаких. Мы их уничтожим при любой попытке наступать", – добавил представитель ТКГ.

Арестович также считает, что боевики устраивают провокации на Донбассе, чтобы оказать давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ), создать эффект угрозы войны и достичь определенных уступок.

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