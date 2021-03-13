Арахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе

ВСУ готовы открыть ответный огонь в случае эскалации ситуации на Донбассе - Арахамия / УНИАН

Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе будет продолжаться до начала новой волны переговоров в Нормандском формате. Украинская армия пребывает в состоянии боеготовности и готова нанести ответный удар по противнику, сказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

В частности, нардеп прогнозирует, что ситуация на Донбассе будет оставаться сложной до того момента, пока не возобновятся переговоры в Нормандском формате на новом этапе. Президент Зеленский уже инициирует дискуссию. Он утверждает, что сейчас в зоне конфликта происходит не обострение, а активизация действий противника, которая фиксируется на протяжении 3 недель. При этом армия Украины мобилизована и готова открывать ответный огонь.

"У нас позиция понятная. ВСУ находятся в статусе постоянной мобилизации и готовы в любой момент открыть ответный огонь", - подчеркнул Давид Арахамия.Читайте такжеУ Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе

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