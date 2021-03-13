Арахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе

Зеленский инициирует проведение новых переговоров в Нормандском формате, сказал Давид Арахамия.
Обострение ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе будет продолжаться до начала новой волны переговоров в Нормандском формате. Украинская армия пребывает в состоянии боеготовности и готова нанести ответный удар по противнику, сказал председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
В частности, нардеп прогнозирует, что ситуация на Донбассе будет оставаться сложной до того момента, пока не возобновятся переговоры в Нормандском формате на новом этапе. Президент Зеленский уже инициирует дискуссию. Он утверждает, что сейчас в зоне конфликта происходит не обострение, а активизация действий противника, которая фиксируется на протяжении 3 недель. При этом армия Украины мобилизована и готова открывать ответный огонь.
"У нас позиция понятная. ВСУ находятся в статусе постоянной мобилизации и готовы в любой момент открыть ответный огонь", - подчеркнул Давид Арахамия.Читайте такжеУ Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта сделал заявление, согласно которому он будет готов провести отдельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, Федеральным канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в том случае, если новая встреча лидеров Нормандского формата не состоится.
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 12 марта сказал, что глава Офиса президента Андрей Ермак и советник российского главы государства Дмитрий Козак ведут переговоры об организации нового саммита Нормандского формата. Мероприятие может пройти в апреле.
- Кравчук полагает, что существует возможность организации прямых переговоров президента Украины Зеленского с главой РФ Путиным. Дискуссия может состояться в том случае, если встречу Нормандской четверки так и не удастся организовать.