Кравчук сделал заявление о новых переговорах Зеленского и Путина

Глава ОП Андрей Ермак и советник президента РФ Дмитрий Козак договариваются о новом саммите в Нормандском формате, сказал Леонид Кравчук.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, советник президента РФ Николай Козак и группа переговорщиков работают над организацией саммита Нормандского формата, который планируют провести приблизительно в апреле. Однако пока нельзя сказать точно, что переговоры действительно состоятся, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
По его словам, переговоры об организации саммита в рамках Нормандского формата проходят при участии главы Офиса президента Андрея Ермака и советника российского президента Дмитрия Козака. Предполагается, что встреча пройдет в апреле.
"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак (Андрей Ермак - глава Офиса президента - ред.), Козак - советник Путина (Дмитрий Козак, советник президента РФ Владимира Путина - ред.) и другие. Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то видимо на апрель", - сказал Кравчук.Читайте такжеАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу
При этом он не уверен, что дискуссия лидеров стран Нормандского формата действительно состоится. Позиция Москвы может измениться.
"Предсказать позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", - подчеркнул Леонид Кравчук.
Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил информагентству РИА Новости, что в графике президента Путина такой встречи пока нет.
"Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет", - подчеркнул Песков.
Переговоры по Донбассу
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 4 марта обвинил Украину в нарушении перемирия на Донбассе и эскалации конфликта. Он заявил, что РФ намерена принять ряд мер в том случае, если Киев перейдет красные линии.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Россия и боевики "ЛДНР" срывают переговоры по Донбассу. Украина соблюдает перемирие, однако ВСУ дадут отпор противнику в случае провокаций.
- Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что если Москва и в дальнейшем будет продолжать блокаду дискуссии по Донбассу, Киев пойдет на радикальные меры в рамках действующих соглашений.
- Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта сделал заявление о том, что если переговоров в рамках Нормандского формата не будет, он готов провести отдельные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал мирный план Германии, Франции и Украины по Донбассу и заявил, что если Москва не согласится с документом, это будет означать отсутствие стремлений к РФ к разрешению конфликта.