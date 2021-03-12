Кравчук сделал заявление о новых переговорах Зеленского и Путина

Позиция Москвы на переговорах по Донбассу меняется каждый день - Кравчук / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак, советник президента РФ Николай Козак и группа переговорщиков работают над организацией саммита Нормандского формата, который планируют провести приблизительно в апреле. Однако пока нельзя сказать точно, что переговоры действительно состоятся, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, переговоры об организации саммита в рамках Нормандского формата проходят при участии главы Офиса президента Андрея Ермака и советника российского президента Дмитрия Козака. Предполагается, что встреча пройдет в апреле.

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак (Андрей Ермак - глава Офиса президента - ред.), Козак - советник Путина (Дмитрий Козак, советник президента РФ Владимира Путина - ред.) и другие. Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то видимо на апрель", - сказал Кравчук.Читайте такжеАрестович сделал заявление о сценариях по Донбассу

При этом он не уверен, что дискуссия лидеров стран Нормандского формата действительно состоится. Позиция Москвы может измениться.

"Предсказать позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил информагентству РИА Новости, что в графике президента Путина такой встречи пока нет.

"Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет", - подчеркнул Песков.

Переговоры по Донбассу