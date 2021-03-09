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Украина представила России мирный план по Донбассу - Ермак

9 марта 2021, 23:39
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По словам Ермака, план мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией.

Ермак
Ермак рассказал о мирном плане по Донбассу / УНИАН

Украина, Германия и Франция подготовили мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе, который представлен России.

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, который также представляет Украину на консультациях в нормандском формате на уровне политических советников, теперь все ожидают позицию Кремля.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украины, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права… Подчеркиваю, план мирный — на столе… и мы очень ждем такую ​​же позицию со стороны РФ", — заявил Ермак, пишет Укринформ.

По его словам, если Россия не соглашается, "это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

Ермак пояснил, что речь идет об "очень мощном шаге", предложенном Германией и Францией.

Он выразил надежду, что инициатива будет "предметом мощного обсуждения через неделю — две" во время видеоконференции в нормандском формате: создание так называемых кластеров, которые могут "стать в случае согласования основной для Дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов".

Руководитель ОП назвал крупнейшим на сегодня достижением в Минском процессе многомесячный режим прекращения огня. Хотя, по его словам, "к сожалению, с элементами и фактами провокации", критически увеличились в последние месяцы. Украина потеряла 11 своих героев, напомнил он, несколько десятков были ранены.

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"Считаем, что международные сигналы в РФ о необходимости сохранения режима (прекращение огня — ред.) являются важным условием для продолжения всех других переговоров", — подчеркнул Ермак.

При этом он отметил, что украинская сторона считает, что контроль за режимом прекращения огня должно быть более строгим, а ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий и немного расширить свой мандат для наблюдения.

Нормандские переговоры – о чем ранее сообщал Главред:

  • В Берлине 12 января завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Андрея Ермака, дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
  • 27 января состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в формате видеоконференции. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - рассказали в ОП.

война на Донбассе Андрей Ермак
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