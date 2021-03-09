Украина представила России мирный план по Донбассу - Ермак

Ермак рассказал о мирном плане по Донбассу / УНИАН

Украина, Германия и Франция подготовили мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе, который представлен России.

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, который также представляет Украину на консультациях в нормандском формате на уровне политических советников, теперь все ожидают позицию Кремля.

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украины, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права… Подчеркиваю, план мирный — на столе… и мы очень ждем такую ​​же позицию со стороны РФ", — заявил Ермак, пишет Укринформ.

По его словам, если Россия не соглашается, "это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

Ермак пояснил, что речь идет об "очень мощном шаге", предложенном Германией и Францией.

Он выразил надежду, что инициатива будет "предметом мощного обсуждения через неделю — две" во время видеоконференции в нормандском формате: создание так называемых кластеров, которые могут "стать в случае согласования основной для Дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов".

Руководитель ОП назвал крупнейшим на сегодня достижением в Минском процессе многомесячный режим прекращения огня. Хотя, по его словам, "к сожалению, с элементами и фактами провокации", критически увеличились в последние месяцы. Украина потеряла 11 своих героев, напомнил он, несколько десятков были ранены.

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"Считаем, что международные сигналы в РФ о необходимости сохранения режима (прекращение огня — ред.) являются важным условием для продолжения всех других переговоров", — подчеркнул Ермак.

При этом он отметил, что украинская сторона считает, что контроль за режимом прекращения огня должно быть более строгим, а ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий и немного расширить свой мандат для наблюдения.

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