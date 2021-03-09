УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Кравчука рассказали о новой тактике России на Донбассе

9 марта 2021, 22:40

По словам Гармаша, Кремль может готовить на Донбассе провокацию как повод для введения "миротворцев".

Сергей Гармаш
Сергей Гармаш рассказал о провокации РФ на Донбассе / Радио Свобода

Участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о возможной подготовке России к провокации на Донбассе.

Как написал Гармаш в Facebook, путем провокации Москва хочет завести своих "миротворцев" на Донбасс.

Он отмечает, что информация о том, что пророссийские боевики укрепляют свои позиции, свидетельствует о подготовке оккупантов к провокации, которая может спровоцировать наступление со стороны украинских сил.

"Вариантов три. Или в Москве действительно готовятся к наступлению ВСУ, или на фоне решений СНБО они запугали сами себя и готовятся, что Зеленский пойдет дальше. Либо они действительно готовят провокацию и готовят оборонительные рубежи на случай успешной отдачи со стороны ООС", - написал он.

По мнению Гармаша, сценарий с провокацией является наиболее вероятным, поскольку Россия уже направила усилия на реализацию идеи о введении на Донбасс "миротворцев", а Германия и Франция в рамках "Нормандии" уже завершили работу над "кластерами" по урегулированию, которые невыгодны Москве.

Читайте такжеКравчук объяснил, чего Россия хочет по Донбассу

"Россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения "российских миротворцев". Боясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ - готовятся к обороне. Цель провокации и введения "миротворцев" - создать на Донбассе новую реальность, которая позволит законсервировать конфликт по абхазских образцу", - отметил Гармаш.

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня на Донбассе. В Кремле считают, что именно Украина провоцирует усиление конфликта, и пригрозили украинской стороне применением ответных мер в случае пересечения "красных линий".
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Россия и подконтрольные Москве представители российских гибридных войск фактически заблокировали переговорный процесс на Донбассе в рамках ТКГ. Украина соблюдает перемирие, однако в случае провокаций готова будет дать отпор.
  • Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия продолжит блокаду переговорного процесса, Украина будет вынуждена пойти на радикальные меры по урегулированию конфликта в рамках действующих соглашений.

война на Донбассе ТКГ Сергей Гармаш
Сейчас вы просматриваете новость «У Кравчука рассказали о новой тактике России на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналистВ Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналист Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6 В МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в КиевеВ МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в Киеве В Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копаВ Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копа Всплыли скандальные детали о владельце разбившегося в Польше автобусаВсплыли скандальные детали о владельце разбившегося в Польше автобуса
Следующий материал

Последние новости

22:40
У Кравчука рассказали о новой тактике России на Донбассе
22:25
Названы причины медленного темпа вакцинации от коронавируса
22:06
"Уменьшим тарифы наполовину": Госстат показал, насколько Зеленский выполняет обещания Видео
22:05
Как справиться с чувствительными зубами дома: простые способы Видео
22:00
Пенсии в Украине вырастут до 7 тысяч гривен Видео
Реклама
21:46
Путин пытается распространить пропаганду еще на два города Украины - Резников Видео
21:41
Как перестать "перегибать" с мастурбацией: семь способов Видео
21:38
В деле "Столичного" Малюська принял сторону "енакиевских" - совладелец рынка
21:16
Чем опасно вздутие живота: врачи дали ответ Видео
21:09
В деле об убийстве полицейской в Киеве появился новый поворот Видео
21:05
Go_A похвасталась обновленной песней Шум Видео
20:51
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
20:39
Беларусь выдворяет посла Польши из-за "проклятых солдат"
20:31
Елизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца Гарри Видео
20:30
Названы пять натуральных "монстров-жиросжигателей" Видео
20:20
Еще в одной области Украины заговорили о коллапсе из-за коронавируса Видео
20:08
Комаровский перечислил напитки, которые нельзя давать грудничкам
19:55
Обострение к лету: почему Россия стягивает танки и военных на Донбасс
19:28
Ткаченко поведал, помогут ли санкции США "забанить" на YouTube каналы Козака Видео
19:19
В Николаеве боец ВСУ жестоко избил водителя троллейбуса Видео
Реклама
19:03
Консул пригрозил медикам из Польши за отказ лечить пострадавших украинцев Видео
18:55
Названы самые популярные предметы на ВНО-2021
18:51
Не значит рак: какой плохой анализ не всегда указывает на смертельное заболевание Видео
18:44
В "красных" областях карантина запретили общественный транспорт Видео
18:33
Лимонный сок: как он может улучшить здоровье Видео
18:23
Курятина в Украине рискует исчезнуть с прилавков: документ Видео
18:13
Кулеба заявил, что Украина не позволит вмешиваться в закон о нацменьшинствах Видео
17:36
Политолог назвал три ключевые темы разговора Зеленского и Байдена Видео
17:30
Украине нужна комплексная программа по охране окружающей среды - эколог
17:10
Израиль снова ссорится с Украиной из-за Шухевича Видео
17:09
Поставщики газа не имеют права предоставлять Нафтогазу данные клиентов - адвокаты
17:06
В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами Фото
16:58
Самый вкусный рецепт ухи - пошаговая инструкция приготовления Видео
16:38
Как красить глаза тушью под маску для лица Видео
16:35
Украина одобрила еще одну вакцину от коронавируса Видео
16:05
В Украине кум Путина допрошен по делу о госизмене – СМИ Видео
15:55
В Минкульте рассказали, как украинцы смотрят российские каналы Видео
15:52
В Киеве на акции под Шевченковским райсудом произошла потасовка Видео
15:45
Степанов назвал условия введения нового локдауна Видео
15:30
Половина Украины близка к красной зоне карантина – Шмыгаль Видео
Реклама
15:14
В Минздраве рассказали, почему медики не хотят прививаться
15:14
Зеленский завуалированно ответил на "перл" Порошенко насчет вакцины Видео
15:09
Зеленский заговорил о локдауне и потребовал увеличить темпы вакцинации Видео
14:42
В МИД Чехии назвали время запуска COVID-паспортов в Евросоюзе
14:04
Пашинский откупился за свою новогоднюю стрельбу Видео
14:02
В "красном" областном центре Украины откроют крупнейший рынок Видео
14:01
"На парик Путину": Киселева высмеяли за сюжет о волосах на груди Зеленского Видео
13:14
Данилов заявил, что на этой неделе состоится очередное заседание СНБО Видео
13:13
Не все обработанные продукты вредны для здоровья - вот чего следует избегать Видео
12:55
Новый перерасчет пенсий с 1 апреля - кого коснется по закону Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять