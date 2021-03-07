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Пономарев объяснил заявление Кравчука и позицию Путина по Донбассу

7 марта 2021, 05:35
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Президенту Зеленскому удалось добиться определенного прогресса по Донбассу, однако переговоры зашли в тупик, считает Илья Пономарев.

Илья Пономарев
Зеленскому не удалось предложить программу решения конфликта на востоке Украины – Пономарев / Главред

Все стороны конфликта на Донбассе пытаются добиться ситуации, при которой переговоры удастся вывести из тупика. Существует проблема управляемости положения. Президент Украины Владимир Зеленский добился определенного прогресса, однако он не смог предложить программу, на базе которой можно урегулировать конфронтацию. В России считают, что договариваться в Киеве не с кем и выжидают дальнейшего развития событий, сказал в эфире телеканала Украина 24 бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

По его словам, заявление главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Россия сознательно устроила блокаду переговоров, свидетельствует о выжидательной позиции Москвы. Стороны хотят найти выход из ситуации, однако к конкретным договоренностям придти не удается.

"Мне кажется, что все стороны хотят вывести ситуацию из тупика, в котором она оказалась. В значительной степени ситуация в тупике, потому что ни одна из сторон не в силах что-либо сделать конкретного, есть проблема с управляемостью ситуации", - считает Пономарев.Читайте также"Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса

По мнению политика, у президента Зеленского получилось снизить градус напряженности ситуации и добиться определенного прогресса в переговорах. Однако пока он не смог предложить программу действий по Донбассу.

"Со стороны Украины Зеленский добился очень важных вещей за предыдущий год, добился существенного сужения уровня напряженности и количества жертв. Тем не менее, он не смог реализовать главного – какую-то программу, которая вела бы на выход из этой ситуации", - сказал Пономарев.

Как полагает политик, Россия фактически заняла выжидательную позицию. Путин считает, что договариваться в Киеве не с кем, и нет никаких гарантий, согласно которым подобные договоренности будут выполняться. Поэтому возникают заявления о подключении США к переговорам или радикальных методах по Донбассу.Читайте такжеГрызлов разразился обвинениями в адрес Украины из-за Донбасса

"Со стороны Москвы взгляд на это такой, что в Киеве договариваться особенно не с кем, потому что нет гарантий, что эти договоренности будут исполняться. Поэтому Путин занимает такую позицию: давайте подождем и посмотрим, как оно все само собой произойдет. Именно поэтому сейчас появляются такие заявления относительно США, "радикальных методов". Потому что уже все понимают, что надо что-то делать", - подчеркнул Илья Пономарев.

Переговоры по Донбассу

новости России Владимир Путин Илья Пономарев новости Украины новости Донбасса
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