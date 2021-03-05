У Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе

Мы движемся к миру, однако будем готовы защитить Украину - Ермак / УНИАН

Россия и подконтрольные Москве боевики "ЛДНР" заблокировали переговоры в рамках ТКГ по Донбассу, из-за чего сторонам не удается решить ни один вопрос. Если РФ действительно стремится к урегулированию конфликта, то государство должно дать согласие на рассмотрение мирного плана. Украинские военные будут продолжать придерживаться режима перемирия, однако в случае провокаций или попытки нападения на позиции ВСУ, последует серьезная реакция, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, Россия и боевики блокируют переговорный процесс, и если Москва все-таки стремится решить конфликт на Донбассе, то россияне должны дать свою оценку разработанному в рамках Нормандского формата плану по урегулированию российско-украинской вооруженной конфронтации на востоке Украины.

"Сегодня пришло время наконец сказать, что если вы действительно хотите прекратить войну - вот план на столе. Готово предложение наших немецких и французских партнеров по кластерам или, я бы сказал, логическим шагам, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации. И если они будут слышать об этом каждый день, и не только от Украины, мы сможем достичь такого нужного мира в центре Европы", - сказал Ермак.Читайте такжеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине

Также он добавил, что несмотря на шаткое положение перемирия на Донбассе, украинские военные будут соблюдать режим прекращения огня. Однако если с российской стороны последуют провокации или попытка нападения на позиции ВСУ, то армия даст отпор.

"Мы движемся к миру, но и готовы защитить нашу страну", - подчеркнул Андрей Ермак.

Ситуация на Донбассе