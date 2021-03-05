У Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе

Переговоры в рамках ТКГ по ситуации на Донбассе фактически заблокированы, сказал Андрей Ермак.
Россия и подконтрольные Москве боевики "ЛДНР" заблокировали переговоры в рамках ТКГ по Донбассу, из-за чего сторонам не удается решить ни один вопрос. Если РФ действительно стремится к урегулированию конфликта, то государство должно дать согласие на рассмотрение мирного плана. Украинские военные будут продолжать придерживаться режима перемирия, однако в случае провокаций или попытки нападения на позиции ВСУ, последует серьезная реакция, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, Россия и боевики блокируют переговорный процесс, и если Москва все-таки стремится решить конфликт на Донбассе, то россияне должны дать свою оценку разработанному в рамках Нормандского формата плану по урегулированию российско-украинской вооруженной конфронтации на востоке Украины.
"Сегодня пришло время наконец сказать, что если вы действительно хотите прекратить войну - вот план на столе. Готово предложение наших немецких и французских партнеров по кластерам или, я бы сказал, логическим шагам, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации. И если они будут слышать об этом каждый день, и не только от Украины, мы сможем достичь такого нужного мира в центре Европы", - сказал Ермак.Читайте такжеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине
Также он добавил, что несмотря на шаткое положение перемирия на Донбассе, украинские военные будут соблюдать режим прекращения огня. Однако если с российской стороны последуют провокации или попытка нападения на позиции ВСУ, то армия даст отпор.
"Мы движемся к миру, но и готовы защитить нашу страну", - подчеркнул Андрей Ермак.
Ситуация на Донбассе
- 3 марта представители российских гибридных войск "ДНР" заявили о том, что они получили разрешение открывать "упреждающий огонь" в направлении позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.
- Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что такие действия демонстрируют намерения Москвы в одностороннем порядке выйти из соглашения по перемирию на Донбассе. Выполнение Минских соглашений ставится под вопрос.
- Председатель российской делегации в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в провокациях и срыве режима перемирия на Донбассе. Он сказал, что Киев якобы нарушил все соглашения по безопасности.
- 4 марта спикер украинской делегации Алексей Арестович рассказал о том, что в рамках заседания ТКГ представители боевиков "ЛДНР" отказались от своих намерений выйти из режима прекращения огня. Это произошло после заявления Кравчука о позиции Украины по данному вопросу.