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Кравчук ответил России на заявление боевиков "ЛДНР" по Донбассу

3 марта 2021, 14:37
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Россия угрожает Украине выходом из режима перемирия, считает Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук
Россия подрывает Минский процесс - Кравчук / УНИАН

Заявление так называемой "народной милиции ДНР" о разрешении гибридным российским войскам вести упреждающий огонь по позициям ВСУ на Донбассе сигнализирует об угрозе срыва выполнения Минских соглашений. Россия демонстрирует намерение выйти из договоренностей о перемирии в одностороннем порядке, говорится в заявлении пресс-службы украинской делегации в ТКГ, опубликованном в Telegram.

В сообщении указано, что Кравчук выразил протест в связи с действиями российской стороны. Как полагают в украинской делегации, подобные шаги подрывают Минские соглашения и показывают намерения России выйти из договоренностей по Донбассу.

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению минских договоренностей. Консультации продолжаются", - подчеркивают в делегации Украины в ТКГ.Читайте такжеВ ТКГ раскрыли планы России по привлечению миротворцев на Донбасс

Ситуация на Донбассе

  • Украинский переговорщик в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш 2 марта заявил, что представитель ОБСЕ Пьер Морель в ходе заседания переговорной группы агитировал за рассмотрение "плана ОРДЛО" по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, инициатива Мореля противоречит Минским соглашениям.
  • В среду, 3 марта, боевики российских незаконных вооруженных формирований "ДНР" сделали заявление о намерении вести "упреждающий огонь" по позициям сил ООС на Донбассе.
  • Как заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, такие намерения можно расценивать как давление на Украину. Если данное решение действительно принято, то боевики "ЛДНР" фактически вышли из договоренностей по перемирию на Донбассе. Их ожидают проблемы, так как данный договор был достигнут в рамках Нормандского формата при участии Германии, Франции и ОБСЕ.

ЛДНР ТКГ Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
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