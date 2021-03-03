Кравчук ответил России на заявление боевиков "ЛДНР" по Донбассу

Россия подрывает Минский процесс - Кравчук / УНИАН

Заявление так называемой "народной милиции ДНР" о разрешении гибридным российским войскам вести упреждающий огонь по позициям ВСУ на Донбассе сигнализирует об угрозе срыва выполнения Минских соглашений. Россия демонстрирует намерение выйти из договоренностей о перемирии в одностороннем порядке, говорится в заявлении пресс-службы украинской делегации в ТКГ, опубликованном в Telegram.

В сообщении указано, что Кравчук выразил протест в связи с действиями российской стороны. Как полагают в украинской делегации, подобные шаги подрывают Минские соглашения и показывают намерения России выйти из договоренностей по Донбассу.

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению минских договоренностей. Консультации продолжаются", - подчеркивают в делегации Украины в ТКГ.Читайте такжеВ ТКГ раскрыли планы России по привлечению миротворцев на Донбасс

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