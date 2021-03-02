У Кравчука рассказали, как в ОБСЕ пытались устроить переговоры Украины и "ЛДНР"

Модератор от ОБСЕ Пьер Морель пошел на прямое нарушение Минских соглашений, считает Сергей Гармаш.
На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования военного конфликта России и Украины на Донбассе координатор политической подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель оказывал давление на Киев с целью обсуждения плана "ЛДНР" по реинтеграции ОРДЛО, рассказал украинский переговорщик в Facebook Сергей Гармаш.
По его словам, во время переговоров больше всех выступали не представители России и отдельных районов Донбасса, а модератор дискуссии от ОБСЕ Пьер Морель. Он оказывал давление на переговорную группу Киева с целью обсуждения так называемого "плана ОРДЛО" по Донбассу. Это прямое нарушение Минских соглашений, так как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговоров.
"За все время сегодняшних консультаций (а я ушел минут за 10 до окончания этого фарса) представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение минских соглашений", - подчеркнул Гармаш.Читайте такжеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе
Переговоры по Донбассу
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 26 января сказал, что президент Владимир Зеленский еще в 2019 году на Парижском саммите настаивал на пересмотре Минских соглашений. Однако теперь глава государства убедился, что договориться с РФ невозможно.
- 1 марта делегации Украины в ТКГ проинформировали, что Россия проводит ряд подготовительных мероприятий с целью легализации российских войск на Донбассе в виде "миротворческого контингента".
- Представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что в ходе заседания переговорной группы по Донбассу 2 марта впервые выступили "эксперты из ОРДЛО". Ранее они присутствовали на заседаниях, но в дискуссиях не участвовали.