У Кравчука рассказали, как в ОБСЕ пытались устроить переговоры Украины и "ЛДНР"

Представители ОРДЛО не являются участниками ТКГ по Донбассу - Гармаш / УНИАН

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования военного конфликта России и Украины на Донбассе координатор политической подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель оказывал давление на Киев с целью обсуждения плана "ЛДНР" по реинтеграции ОРДЛО, рассказал украинский переговорщик в Facebook Сергей Гармаш.

По его словам, во время переговоров больше всех выступали не представители России и отдельных районов Донбасса, а модератор дискуссии от ОБСЕ Пьер Морель. Он оказывал давление на переговорную группу Киева с целью обсуждения так называемого "плана ОРДЛО" по Донбассу. Это прямое нарушение Минских соглашений, так как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговоров.

"За все время сегодняшних консультаций (а я ушел минут за 10 до окончания этого фарса) представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение минских соглашений", - подчеркнул Гармаш.Читайте такжеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе

Переговоры по Донбассу