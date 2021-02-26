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Кравчук объяснил причину провала планов Зеленского по Донбассу

26 февраля 2021, 08:22
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что Минские соглашения – это документ, в который можно вносить изменения, заявил Леонид Кравчук.

Кравчук
Украина выступает за пересмотр Минских соглашений - Кравчук / УНИАН

Обещания президента Украины Владимира Зеленского о быстром завершении российско-украинского конфликта на Донбассе базировались на том, что он верил в возможность достижения компромисса между Киевом и Москвой. Такую инициативу он озвучил и на переговорах в Париже в рамках саммита лидеров стран Нормандского формата в 2019 году. Однако теперь глава государства убедился, что с Россией договориться невозможно, сказал в интервью DW председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, Зеленский, как в недавнем прошлом и Порошенко, полагал, что Украина сможет договориться с Россией и война прекратится. Однако в ходе переговоров он убедился, что такой возможности нет, поэтому выступил за внесение изменений в Минские соглашения.

"Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения", - сказал Кравчук, отметив, что уже на саммите в Париже 2019 года Зеленский выдвинул инициативу о пересмотре "Минска".Читайте такжеУкраина планирует взять под контроль границу с Россией на Донбассе до 2025 года

При этом первый президент также добавил, что без внесения изменений в Минские соглашения переговоры не приведут к успеху. К тому же возможность пересмотра Минских соглашений допускает и федеральный канцлер Ангела Меркель.

"И, кстати, это сказала и Ангела Меркель, что минские соглашения - это не высеченные на камне слова. По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и "нормандского формата" мы не сможем добиться каких-либо успехов", - подчеркнул Кравчук.

Переговоры по Донбассу

Владимир Зеленский ТКГ Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
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