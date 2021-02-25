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В Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по Донбассу

25 февраля 2021, 17:23
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Киеву следует поспешить в том случае, если власти намерены подключить Вашингтон к переговорам по Донбассу, считает Алексей Резников.

Алексей Резников
У США есть полномочия для того, чтобы стать участником переговоров по Донбассу - Резников / УНИАН

Украине следует подключить США к Нормандскому формату уже в ближайшее время в том случае, если Вашингтон заинтересован в участии в переговорном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Российский президент Владимир Путин наверняка согласится с таким вариантом развития событий, заявил в интервью изданию Голос Америки вице-премьер – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Украина рассматривает возможность, при которой Вашингтон может присоединиться к переговорам по Донбассу. США имеют право вести на дискуссию в таком формате, которая подтверждается Будапештским меморандумом и полномочиями ОБСЕ. При этом президент РФ Владимир Путин в таком случае сможет услышать серьезные аргументы, которые поймут в Москве.

"Право Соединенных Штатов принимать в этом участие подтверждается Будапештским меморандумом, а также тем, что эта страна является официальным членом ОБСЕ. Поэтому их представители могут быть участниками и в нормандском и минском формате в качестве модераторов или координаторов абсолютно легитимно", - сказал Резников.Читайте такжеУкраина планирует взять под контроль границу с Россией на Донбассе до 2025 года

Более того, он считает, что Путин "мечтает сесть за один стол с мировыми лидерами", поэтому не будет выступать против такого формата дискуссии. Однако если Украина стремится к перезагрузке Нормандского формата на таких условиях, то это нужно будет сделать уже в ближайшее время.

"Потому что если этого не произойдет, потом будет трудно к этому вернуться. И будет стагнация этого процесса", - добавил Резников, подчеркнув, что он лично не разговаривал с представителями администрации Байдена.

Война России и Украины на Донбассе

Кабмин посол США Владимир Путин новости Украины новости Донбасса Алексей Резников
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