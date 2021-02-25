В Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по Донбассу

Киеву следует поспешить в том случае, если власти намерены подключить Вашингтон к переговорам по Донбассу, считает Алексей Резников.
Украине следует подключить США к Нормандскому формату уже в ближайшее время в том случае, если Вашингтон заинтересован в участии в переговорном процессе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Российский президент Владимир Путин наверняка согласится с таким вариантом развития событий, заявил в интервью изданию Голос Америки вице-премьер – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, Украина рассматривает возможность, при которой Вашингтон может присоединиться к переговорам по Донбассу. США имеют право вести на дискуссию в таком формате, которая подтверждается Будапештским меморандумом и полномочиями ОБСЕ. При этом президент РФ Владимир Путин в таком случае сможет услышать серьезные аргументы, которые поймут в Москве.
"Право Соединенных Штатов принимать в этом участие подтверждается Будапештским меморандумом, а также тем, что эта страна является официальным членом ОБСЕ. Поэтому их представители могут быть участниками и в нормандском и минском формате в качестве модераторов или координаторов абсолютно легитимно", - сказал Резников.Читайте такжеУкраина планирует взять под контроль границу с Россией на Донбассе до 2025 года
Более того, он считает, что Путин "мечтает сесть за один стол с мировыми лидерами", поэтому не будет выступать против такого формата дискуссии. Однако если Украина стремится к перезагрузке Нормандского формата на таких условиях, то это нужно будет сделать уже в ближайшее время.
"Потому что если этого не произойдет, потом будет трудно к этому вернуться. И будет стагнация этого процесса", - добавил Резников, подчеркнув, что он лично не разговаривал с представителями администрации Байдена.
Война России и Украины на Донбассе
- Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 19 февраля сказала, что Минский процесс оказался неэффективным в процессе восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Переговоры рассматривались как дипломатический инструмент, однако успеха они не принесли.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 февраля обвинил США в оказании военной помощи Украине и усилению наступательного потенциала ВСУ. Он утверждает, что из-за этого может произойти эскалация конфликта на Донбассе.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица 23 февраля в рамках дебатов в Генассамблее заявил, что Россия продолжает работать на срыв переговорного процесса по Донбассу и не признает себя стороной конфликта в российско-украинской войне.