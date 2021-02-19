Меркель объявила о провале переговоров по Донбассу и призвала Запад к действиям

Минские соглашения не принесли результатов по Донбассу - Меркель / Reuters

Минский процесс оказался неэффективным инструментом для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Запад должен сформировать единую повестку противостояния России, которая провоцирует развитие гибридных конфликтов, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего выступления в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, "Минск" мог использоваться в качестве дипломатического инструмента, однако прогресса в рамках данных договоренностей достичь так и не удалось.

"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс- это дипломатический инструмент, который может быть использован, но он не был успешен", - сказала Меркель.

Также она добавила, что Западу следует выработать четкую стратегию работы с Россией. Западные государства готовы сотрудничать с Москвой по определенным вопросам, однако с другой стороны должны быть четко определены аспекты, в отношении которых существуют разногласия.Читайте такжеУкраина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России

"Поэтому нам необходима жесткая повестка дня в отношении России, совместная повестка дня. Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой стороны, мы должны ясно понять наши разногласия. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в данный момент", - подчеркнула Ангела Меркель.

Переговоры по Донбассу