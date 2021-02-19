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Меркель объявила о провале переговоров по Донбассу и призвала Запад к действиям

19 февраля 2021, 20:27
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Меркель обвинила Россию в развязывании гибридных конфликтов.

Меркель
Минские соглашения не принесли результатов по Донбассу - Меркель / Reuters

Минский процесс оказался неэффективным инструментом для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Запад должен сформировать единую повестку противостояния России, которая провоцирует развитие гибридных конфликтов, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего выступления в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, "Минск" мог использоваться в качестве дипломатического инструмента, однако прогресса в рамках данных договоренностей достичь так и не удалось.

"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс- это дипломатический инструмент, который может быть использован, но он не был успешен", - сказала Меркель.

Также она добавила, что Западу следует выработать четкую стратегию работы с Россией. Западные государства готовы сотрудничать с Москвой по определенным вопросам, однако с другой стороны должны быть четко определены аспекты, в отношении которых существуют разногласия.Читайте такжеУкраина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России

"Поэтому нам необходима жесткая повестка дня в отношении России, совместная повестка дня. Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой стороны, мы должны ясно понять наши разногласия. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в данный момент", - подчеркнула Ангела Меркель.

Переговоры по Донбассу

  • 11 февраля состоялось заседание Совбеза ООН в связи с шестой годовщиной Минских соглашений. Россия вновь пыталась обвинить Украину в срыве договоренностей по Донбассу, однако страны Запада упрекнули именно Москву в нарушении своих обязательств.
  • Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выступил с заявлением о том, что Украина якобы оккупировала собственные территории, и опроверг обязательства Москвы перед Киевом.
  • 19 февраля глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук сказал, что для победы Украины в войне с Россией украинцам следует признать, что на востоке страны идет война. Международное сообщество, в свою очередь, должно усилить давление на РФ.

новости Германии Ангела Меркель Минские соглашения Мюнхенская конференция по безопасности новости Украины новости Донбасса
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