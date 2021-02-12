Россия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий

Украина оккупировала собственное государство – Небензя / Reuters

Украина оккупировала территорию своего государства и ведет боевые действия на своей территории. Россия не несет ответственности за принуждение части украинского государства оставаться в составе Украины против воли населения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

В ходе полемики с немецким представителем на инициированном Россией заседании Совбеза ООН Кристофером Хойсгеном, обвинившего Москву в захвате украинского полуострова Крым, он едко заявил, что может это Украина якобы оккупировала Россию, и обвинил Киев в оккупации собственных территорий.

"На этот вопрос есть простой ответ: к сожалению, Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории", - утверждает Небензя.

Кроме того, в ответ на аргумент Хойсгена о том, что Россия своими действиями нарушила положения Будапештского меморандума, Небензя опроверг обязательства Москвы перед Киевом.

"Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", - добавил российский дипломат.Читайте такжеЭксперт раскрыл причину нового поражения России от Украины в ситуации с Донбассом

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