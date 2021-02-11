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Кравчук жестко и открыто прошелся по России на заседании Совбеза ООН

11 февраля 2021, 20:12
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Кравчук напомнил о постоянных нарушениях международного права Россией.

Кравчук
Кравчук в Совбезе ООН рассказал о Минских соглашениях / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН, посвященной 6-летию "Минска-2" заявил, что Россия не желает прекращать агрессию на территории Украины и на Донбассе.

По словам Кравчука, обструкции и блокирования становятся практической нормой поведения российской делегации в ТКГ по Донбассу.

"Из-за искусственной обструкции работы ТКГ на политическом треке так и не был достигнут прогресс в рассмотрении рабочих предложений Украины относительно имплементации политических аспектов, общих согласованных выводов на парижском саммите Нормандского формата. До сих пор не получено должной реакции российской стороны на наши действия на других направлениях. Обструкции и блокирования становятся практической нормой поведения российской делегации в ТКГ", - сказал Кравчук.

Он также рассказал, что Россия продолжает поставлять вооружение на удерживаемые территории и "превратила оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой военный форпост".

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"Кремль не принял решение положить конец конфликту", - сказал первый президент Украины.

Кравчук добавил, что на оккупированных территориях усиливаются экологические проблемы, в том числе и с радиацией – из-за неправильной эксплуатации оккупантами шахт.

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Конфликт России и Украины на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

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