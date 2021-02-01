Возвращение Крыма и Донбасса: эксперт оценил шансы на победу Украины над Россией

Россия может вернуть Донбасс, но с Крымом возникнут проблемы - дипломат / УНИАН

Ситуация с протестами в России вряд ли отразится на позиции Москвы на переговорах в рамках Нормандского формата. Приход к власти Джо Байдена в США и восстановление сотрудничества Вашингтона с ЕС могут поспособствовать более жесткой реакции Запада на действия российского государства. В случае политических перемен в РФ Украина может рассчитывать на разрешение конфликта на Донбассе, однако с Крымом ситуация будет гораздо сложнее.

Как заявил бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Константин Грищенко в эфире телеканала Украина 24, обострение внутриполитических проблем в России не сыграет в пользу Киеву, так как Москва, вероятнее всего, сможет и в дальнейшем вести переговоры по Донбассу.

Однако смена власти в США и изменение американо-европейских отношений может поспособствовать более серьезной реакции Запада на действия России.

"Приход к власти президента Байдена, изменение ситуации в отношениях с США и Европой будет иметь большее влияние, чем эти события. Можно ожидать реакцию в отношении России, насколько она будет жесткой - пока вопрос открыт, но какая-то реакция обязательно будет", - считает дипломат.Читайте такжеУ Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ

По его словам, ситуация для Украины может значительно улучшиться в том случае, если в России поменяется власть. Вероятно, Москва пойдет на разрешение конфликта на Донбассе, однако Крым вернуть будет гораздо сложнее.

"Думаю, что в случае, когда будет изменение политических сил, которые будут при власти, скорее всего можно будет рассчитывать на то, что Россия может пойти на урегулирование на Донбассе. Не настолько российское общество "заточено" на то, что это российские территории, Донбасс не воспринимается как Россия. А вот с Крымом будет сложнее. Мы видим по высказываниям Навального, принципиально подходы не изменятся", - подчеркнул Константин Грищенко.Читайте такжеКрушение режима Путина и вопрос Крыма: Шендерович объяснил игру Навального

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