Россия де-факто присоединяет Донбасс: у Кравчука объяснили сценарий Москвы

У Кравчука считают, что Россия на Донбассе запускает абхазский сценарий / УНИАН

Принятие доктрины "Русский Донбасс" свидетельствует о том, что Россия решила реализовать абхазский сценарий в ОРДЛО. РФ фактически присоединяет отдельные районы Донецкой и Луганской областей, интегрируя территории в российское пространство. Однако юридически россияне не намерены включать районы в состав своего государства.

Об этом заявил представитель Донецка от переселенцев в Трехсторонней контактной переговорной группе Сергей Гармаш на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя дальнейшие действия Москвы по Донбассу.

По его словам, форум в Донецке показал, что Москва не будет юридически включать ОРДЛО в состав России. При этом фактически оккупированные районы планируют интегрировать в российское пространство.

"Первая - Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая - Кремль избрал абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто", - считает Гармаш.

Он полагает, что следуя данному плану, Россия запустит массовую выдачу паспортов "ЛДНР" и РФ, обеспечит разрыв ОРДЛО с Украиной и начнет создавать так называемый проект "монолитного русского народа Донбасса".Читайте такжеРоссия забросила "ЛДНР" и новые проекты Суркова: эксперт объяснил планы России по Донбассу

"На практике это будет выражаться в поголовной выдаче паспортов "ДНР"-"ЛНР", а затем и российских; разрыв всех связей местного населения с Украиной; уменьшение количества населения (здесь и КОВИД пригодился); вытеснение всех политически неблагонадежных и искусственное создание идеологически и этнически монолитного "русского народа Донбасса", - подчеркнул украинский переговорщик.Читайте такжеКравчук сделал заявление о форуме "русский Донбасс" и призвал Россию к действиям

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