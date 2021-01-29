Россия де-факто присоединяет Донбасс: у Кравчука объяснили сценарий Москвы

По словам Сергея Гармаша, Россия сделает акцент на полном разрыве ОРДЛО с Украиной.
Принятие доктрины "Русский Донбасс" свидетельствует о том, что Россия решила реализовать абхазский сценарий в ОРДЛО. РФ фактически присоединяет отдельные районы Донецкой и Луганской областей, интегрируя территории в российское пространство. Однако юридически россияне не намерены включать районы в состав своего государства.
Об этом заявил представитель Донецка от переселенцев в Трехсторонней контактной переговорной группе Сергей Гармаш на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя дальнейшие действия Москвы по Донбассу.
По его словам, форум в Донецке показал, что Москва не будет юридически включать ОРДЛО в состав России. При этом фактически оккупированные районы планируют интегрировать в российское пространство.
"Первая - Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая - Кремль избрал абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто", - считает Гармаш.
Он полагает, что следуя данному плану, Россия запустит массовую выдачу паспортов "ЛДНР" и РФ, обеспечит разрыв ОРДЛО с Украиной и начнет создавать так называемый проект "монолитного русского народа Донбасса".Читайте такжеРоссия забросила "ЛДНР" и новые проекты Суркова: эксперт объяснил планы России по Донбассу
"На практике это будет выражаться в поголовной выдаче паспортов "ДНР"-"ЛНР", а затем и российских; разрыв всех связей местного населения с Украиной; уменьшение количества населения (здесь и КОВИД пригодился); вытеснение всех политически неблагонадежных и искусственное создание идеологически и этнически монолитного "русского народа Донбасса", - подчеркнул украинский переговорщик.Читайте такжеКравчук сделал заявление о форуме "русский Донбасс" и призвал Россию к действиям
Форум "Русский Донбасс" новости
- В оккупированном российскими гибридными войсками "ЛДНР" Донецке в эти дни проходит форум "Русский Донбасс", на который из России приехали Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян. Глава медиахолдинга RT Симоньян во время своего выступления обратилась к РФ с просьбой присоединить Донбасс.
- На форуме была обнародована "военная доктрина ЛДНР", в основе которой – установление контроля над всеми районами Донецкой и Луганской областей, а также расширение экономического сотрудничества с Россией.
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук подверг критике Россию и заявил, что если Москва поддерживает доктрину "Русского Донбасса", то россияне должны об этом заявить в рамках переговорного процесса.