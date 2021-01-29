Кравчук сделал заявление о форуме "русский Донбасс" и призвал Россию к действиям

Если Россия поддерживает "Русский Донбасс", пусть объявят об этом на заседании ТКГ - Кравчук / УНИАН

Украина в течение семи лет ведет переговоры с Россией по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе, однако серьезного прогресса добиться не удалось. Обещания россиян не соответствуют их реальным действиям. И если Москва поддерживает доктрину "Русский Донбасс", то российские представители должны прямо заявить об этом на заседании Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала Наш в пятницу, 29 декабря, комментируя переговоры по разрешению конфликта на востоке страны.

По его словам, Киеву с Москвой тяжело договориться по Донбассу, о чем свидетельствуют переговоры на протяжении семи лет и последнего полугодия.

"Вообще с Россией уладить что-либо непросто. Я не хочу, чтобы были лишние такие иллюзии, что мы можем что-нибудь объединить. Мы работаем уже семь лет и практически сочетаем очень мало… последние полгода вообще ничего. Потому что у России другие взгляды", - сказал политик.Читайте такжеАрестович объяснил, почему планы Кремля по Донбассу обернутся России ударом

Как отмечает переговорщик, обещания россиян расходятся с действиями. Они рассчитывают, что Украина пойдет на односторонние уступки. Это усложняет переговорный процесс.

"Они говорят одно, а делают другое, они думают, что можно обмануть Украину, и она пойдет на уступки, только односторонние… Я сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно", - отметил он.

Также политик добавил, что если Россия поддерживает доктрину "Русский Донбасс", которая не предусматривает реинтеграции ОРДЛО в Украину, то Москва должна официально высказать свою позицию на заседании ТКГ.

"Если они одобряют эти семь пунктов, где совсем нет речи об интеграции этих районов в Украину, где совсем ничего нет об украинских интересах как государства в целом, а речь идет о создании национально-российских государственных структур, то пусть они скажут это официально на заседании", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеТоп-пропагандистка Кремля в Донецке призвала присоединить Донбасс к России

Переговоры по Донбассу