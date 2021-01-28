УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

У Кравчука раскрыли детали новых переговоров с Россией по Донбассу

28 января 2021, 21:37
Прослушать новость
Остановить

Проведение форума "Русский Донбасс" указывает на изменение подхода России к вопросу оккупированных территорий, считает Сергей Гармаш.

Россия, Украина
Россия показывает отсутствие намерений мирно разрешить конфликт на Донбассе - украинский переговорщик / УНИАН

Переговоры советников лидеров стран Нормандского формата сигнализируют о том, что идет разработка рекомендаций по алгоритму реализации Минских соглашений. Украина и Россия по-прежнему не могут договориться по вопросам первоочередности передачи границы и проведения выборов в ОРДЛО. При этом Россия пытается запустить проект "русский Донбасс", что демонстрирует намерения Москвы решить конфликт по абхазскому сценарию.

Об этом заявил представитель Донецка от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24, комментируя переговоры политсоветников, которые состоялись в среду, 27 января.

"Для меня позитивный сигнал то, что эта встреча состоялась. Мы знаем о том, что на уровне внешнеполитических советников разрабатываются некие рекомендации по последовательности выполнения Минских соглашений. Это говорит о том, что некий прообраз дорожной карты нарабатывается, это может дать импульс работе ТКГ", - рассказал делегат.Читайте такжеПереговоры по Донбассу: эксперт рассказал, что потребует Россия от США по Украине

Однако, по его словам, Россия своими действиями, среди которых проведение форума на Донбассе, демонстрирует отсутствие желания разрешить конфликт мирным путем.

"Сегодня происходит в Донецке, какой-то интеграционный форум "Русский Донбасс" проходит. Он фактически обозначает новую веху в российской политике. Сегодня они уже говорят о том, что Донбасс всегда добивался того, чтобы оставаться русским", - отметил Гармаш.

Украинский переговорщик акцентировал внимание на том, что если раньше российская риторика сопровождалась словами о якобы гражданском конфликте, то теперь они намереваются создать так называемый "русский Донбасс", который в 2014 году показал свои намерения, чтобы "отстаивать свою русскость".Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ

"Таким образом, Россия демонстрирует, что не собирается разрешать конфликт, а намерена развивать его по абхазскому сценарию", - сказал он.

Также Гармаш подчеркнул, что Киев не должен никак реагировать на подобные мероприятия, так как за все действия на захваченных территориях ответственность несет страна, которая захватила эти районы.

Донбасс новости

  • В четверг, 28 января, в оккупированном Донецке проходит российское мероприятие под названием "Русский Донбасс". Из Москвы в ОРДО приехали российские журналисты – Маргарита Симоньян, Роман Бабаян и Тигран Кеосаян.
  • Глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян в ходе своего выступления призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс. Она утверждает, что жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей якобы к этому стремятся.
  • На мероприятии боевики "ДНР" обнародовали свою "военную доктрину", согласно которой они будут пытаться установить свою контроль над всеми районами Донбасса и расширить экономическое сотрудничество с Россией.

новости России новости Украины Сергей Гармаш новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «У Кравчука раскрыли детали новых переговоров с Россией по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Крах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУКрах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ Зеленский признался, будет ли идти на второй срокЗеленский признался, будет ли идти на второй срок Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на ДонбассеХудший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе Рейтинг Зеленского обвалился до критической отметкиРейтинг Зеленского обвалился до критической отметки В ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФВ ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФ
Следующий материал

Последние новости

22:57
Умер звезда фильма Алые паруса Василий Лановой
22:52
Зеленский одобрил новые санкции против России
22:31
В Брюсселе отменили "сенсационную" пресс-конференцию Нескоромного Видео
22:30
В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye Видео
22:01
Коронавирус в Украине 28 января: обнаружили более 5,5 тыс. новых больных Видео
Реклама
21:53
ЛГБТ-сказки для маленьких украинцев: в издательстве сделали громкое заявление
21:37
У Кравчука раскрыли детали новых переговоров с Россией по Донбассу Видео
21:24
Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой Фото Видео
21:23
ГБР объявило о подозрении беглому президенту Януковичу - подробности Видео
21:00
Какой браузер лучше выбрать: сравниваем пять самых популярных вариантов
20:46
В Украине бушует стихия: какие дороги лучше объезжать стороной Видео
20:43
В Кабмине резко отреагировали на отмену постановления о новом правописании Видео
20:34
Умывание холодной водой: в чем польза для кожи Видео
20:33
В ЕС изменили список стран "зеленой зоны": есть ли в нем Украина Видео
20:30
Топ-пропагандистка Кремля в Донецке призвала присоединить Донбасс к России Видео
20:17
Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность Видео
20:12
"Смерть и отчаяние": в ООН дали оценку 2020 году Видео
20:08
Станет еще хуже: где и когда в Украине ждать 88 сантиметров снега Видео
19:55
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
19:52
В Слуге народа предложили сажать украинцев, скрывающих паспорта РФ
Реклама
19:38
Названо количество тренировок, защищающее от рака Видео
19:31
Оккупанты развернули в Крыму ракетный комплекс Бастион
19:23
"Испытания на медиках": инфекционист раскритиковала вакцинацию от коронавируса Видео
19:19
В сервисе Epic Games Store началась раздача новой игры Видео
19:18
Песочный человек - список актеров сериала
19:13
Борьба за Северный поток-2: в России рассказали о планах по газопроводу Видео
19:10
"Серая" зона: Ляшко назвал области с низким уровнем тестирования на COVID Видео
18:50
Как приготовить бисквитный торт — простой пошаговый рецепт Видео
18:47
В РФ депутат объяснил, почему власти не справятся с протестами за Навального Видео
18:38
В Сеть выложили фото Светланы Бондарчук без трусов
18:37
Обнаружен фрукт, который поможет при язве желудка Видео
18:30
Свирепая стихия: в Одесской области людей вытаскивали из снежного плена Видео
18:13
Resident Evil 8 окажется уникальным представителем линейки игр по вселенной Обители Зла Видео
18:11
Смена власти в России: критик сделал прогноз о политике Навального в отношении Украины Видео
17:59
"Нельзя расслабляться": Лукашенко готов на отчаянный шаг ради власти
17:51
У Василия Ланового наступила клиническая смерть
17:24
Второй президентский срок Зеленского: Ермак назвал главное условие Видео
17:12
Что должно быть в женской сумочке - совет от Татьяны Мокриди
17:12
"Призывы к войне" и "разжигание вражды": Нацсовет по ТВ крупно оштрафовал канал 112 Украина
17:02
Лукашенко предупредил Кремль и объявил о протестах в России Видео
Реклама
16:58
Rockstar Games готовит ремастеры классической трилогии GTA – СМИ
16:24
Боевики решили захватить весь Донбасс: опубликована доктрина "ЛДНР" Видео
15:55
Журналисты назвали самые страшные игры уходящего поколения
15:48
Россия подкупала главу мирового биатлона проститутками, чтобы он скрывал результаты допинг-проб – IBU Видео
15:46
Отмена законов, популизм и хаос: чем грозит Украине закон о референдуме
15:45
В Минобразовании рассказали, почему не уволят "подругу Прилепина" из киевского вуза Видео
15:32
(Не) Дай Бог: в школах хотят ввести урок христианской этики
15:29
В Украине создали новый силовой орган: чем займется Бюро экономической безопасности Видео
15:16
Алена из дуэта TamerlanAlena дважды теряла детей Видео
15:15
Названы главные угрозы бесплатных финансовых приложений: как защититься
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять