У Кравчука раскрыли детали новых переговоров с Россией по Донбассу

Россия показывает отсутствие намерений мирно разрешить конфликт на Донбассе - украинский переговорщик / УНИАН

Переговоры советников лидеров стран Нормандского формата сигнализируют о том, что идет разработка рекомендаций по алгоритму реализации Минских соглашений. Украина и Россия по-прежнему не могут договориться по вопросам первоочередности передачи границы и проведения выборов в ОРДЛО. При этом Россия пытается запустить проект "русский Донбасс", что демонстрирует намерения Москвы решить конфликт по абхазскому сценарию.

Об этом заявил представитель Донецка от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24, комментируя переговоры политсоветников, которые состоялись в среду, 27 января.

"Для меня позитивный сигнал то, что эта встреча состоялась. Мы знаем о том, что на уровне внешнеполитических советников разрабатываются некие рекомендации по последовательности выполнения Минских соглашений. Это говорит о том, что некий прообраз дорожной карты нарабатывается, это может дать импульс работе ТКГ", - рассказал делегат.Читайте такжеПереговоры по Донбассу: эксперт рассказал, что потребует Россия от США по Украине

Однако, по его словам, Россия своими действиями, среди которых проведение форума на Донбассе, демонстрирует отсутствие желания разрешить конфликт мирным путем.

"Сегодня происходит в Донецке, какой-то интеграционный форум "Русский Донбасс" проходит. Он фактически обозначает новую веху в российской политике. Сегодня они уже говорят о том, что Донбасс всегда добивался того, чтобы оставаться русским", - отметил Гармаш.

Украинский переговорщик акцентировал внимание на том, что если раньше российская риторика сопровождалась словами о якобы гражданском конфликте, то теперь они намереваются создать так называемый "русский Донбасс", который в 2014 году показал свои намерения, чтобы "отстаивать свою русскость".Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ

"Таким образом, Россия демонстрирует, что не собирается разрешать конфликт, а намерена развивать его по абхазскому сценарию", - сказал он.

Также Гармаш подчеркнул, что Киев не должен никак реагировать на подобные мероприятия, так как за все действия на захваченных территориях ответственность несет страна, которая захватила эти районы.

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