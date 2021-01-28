Топ-пропагандистка Кремля в Донецке сделала заявление об аннексии Донбасса

По словам Маргариты Симоньян, жители оккупированных районов Донбасса якобы хотят в Россию.
Главный редактор российского государственного медиахолдинга Маргарита Симоньян призвала власти России аннексировать оккупированные районы Донбасса. Она утверждает, что жители ОРДЛО якобы стремятся жить в России.
Об этом она заявила в ходе своего выступления на форуме Русский Донбасс, который прошел в четверг, 28 января в оккупированном Донецке. Фрагмент видео опубликован журналистом кремлевского пула Дмитрием Смирновым в Twitter.
"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью своей огромной и великой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой!" – сказала Симоньян.
Маргарита Симоньян - на форуме "Русский Донбасс": Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой! pic.twitter.com/R8zivLbdGH— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2021
Напомним, в четверг, 28 января, стало известно о проведении в оккупированном Донецке форума "Русский Донбасс". В мероприятии приняли участие российские журналисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян.Читайте такжеХудший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе
Донбасс новости
- Участник делегации Украины в ТКГ Денис Казанский 19 января заявил, что Киев предложил России выйти из конфликта на Донбассе в обмен на частичное снятие санкций, однако в Кремле не согласились с таким условием.
- Украинский дипломат и бывший участник политической подгруппы в ТКГ Роман Бессмертный считает, что Украина исчерпала возможности реинтеграции Донбасса мирным путем, поэтому данную территорию можно будет освободить только военным способом.
- На форуме "Русский Донбасс" также стало известно о планах боевиков "ДНР" установить контроль над всеми районами Донецкой и Луганской областей и расширить экономическое взаимодействие с Россией.