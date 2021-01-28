Топ-пропагандистка Кремля в Донецке сделала заявление об аннексии Донбасса

Симоньян / Скриншот YouTube

Главный редактор российского государственного медиахолдинга Маргарита Симоньян призвала власти России аннексировать оккупированные районы Донбасса. Она утверждает, что жители ОРДЛО якобы стремятся жить в России.

Об этом она заявила в ходе своего выступления на форуме Русский Донбасс, который прошел в четверг, 28 января в оккупированном Донецке. Фрагмент видео опубликован журналистом кремлевского пула Дмитрием Смирновым в Twitter.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью своей огромной и великой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой!" – сказала Симоньян.

Маргарита Симоньян - на форуме "Русский Донбасс": Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой! pic.twitter.com/R8zivLbdGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2021

Напомним, в четверг, 28 января, стало известно о проведении в оккупированном Донецке форума "Русский Донбасс". В мероприятии приняли участие российские журналисты Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян.Читайте такжеХудший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе

Донбасс новости