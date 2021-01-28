Боевики решили захватить весь Донбасс: опубликована доктрина "ЛДНР"

В "ЛДНР" хотят контролировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Вся территрия Донецкой и Луганской областей Украины должна перейти под контроль боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Об этом идет речь в так называемой доктрине "Русский Донбасс", сообщают Новости Донбасса.
Как заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, боевики хотят "вернуться к своим историческим корням".
Отметим, что опубликованная доктрина боевиков включает основные шаги, которые оккупанты планируют выполнить в "ближайшей перспективе".
- прекращение военных действий;
- устранение военной угрозы для населения;
- установление контроля "ДНР" и "ЛНР" над всеми территориями Донецкой и Луганской областей;
- углубление экономической интеграции с Россией;
- комплексная интеграция предприятий Донбасса с российской промышленностью";
- интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между "ДНР" "ЛНР" с РФ.
В ходе форума боевики планируют обсудить доктрину "Русский Донбасс" и по результатам принять резолюцию.
Война на Донбассе:
- За прошедшие сутки, 27 января, боевики на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня.
- В частности, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.
- "На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь", - отметили в ООС.
- О погибших или раненых среди украинских военных не сообщается.
- С начала текущих суток, 28 января, вдоль линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Автор: Алексей Тычина