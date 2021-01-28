Боевики решили захватить весь Донбасс: опубликована доктрина "ЛДНР"

Боевики на Донбассе / Reuters

Вся территрия Донецкой и Луганской областей Украины должна перейти под контроль боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Об этом идет речь в так называемой доктрине "Русский Донбасс", сообщают Новости Донбасса.

Как заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, боевики хотят "вернуться к своим историческим корням".

Отметим, что опубликованная доктрина боевиков включает основные шаги, которые оккупанты планируют выполнить в "ближайшей перспективе".

прекращение военных действий;

устранение военной угрозы для населения;

установление контроля "ДНР" и "ЛНР" над всеми территориями Донецкой и Луганской областей;

углубление экономической интеграции с Россией;

комплексная интеграция предприятий Донбасса с российской промышленностью";

интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между "ДНР" "ЛНР" с РФ.

В ходе форума боевики планируют обсудить доктрину "Русский Донбасс" и по результатам принять резолюцию.

Война на Донбассе: