Крах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ

Украина потеряла возможность вернуть ОРДЛО мирным путем - политик/ УНИАН

Украина не сможет реализовать политику реинтеграции оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, поскольку за последние годы ситуация значительно изменилась. Киеву нужно спасать людей, которые поддерживают Украину, и переселять их на подконтрольную украинской власти территорию. Урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе можно только военным путем.

Об этом заявил бывший представитель Киева в политической подгруппе на переговорах в рамках ТКГ по Донбассу, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, государство пересекло пятилетний рубеж, который не позволяет реализовать политику реинтеграции оккупированного Донбасса. Закон о возвращении ОРДЛО не работает, поэтому если Киев намерен решить гуманитарные вопросы, то государству следует переселить людей, которые поддерживают Украину, на подконтрольные территории.Читайте такжеУ Путина оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Донбасса

"Кроме инструмента отселения оттуда людей, их обеспечения жильем, – другого варианта нет. Механизмом реинтеграции решить вопросы невозможно, поэтому людей, которые молятся на Украину, нужно просто отселить оттуда, их надо спасать", - считает политик.

При этом он полагает, что "вопрос освобождения территорий нужно решать военным способом, другого способа нет". Дипломат утверждает, что поменялась также российская военная доктрина: военные части в ОРДЛО интегрируются в систему Вооруженных сил РФ.

"Таким образом, местное население будет задействовано в диверсионно-разведывательных группах, и как только мы будем вести себя мягко, разрешать делать все эти маневры, мы будем себя подставлять… Продолжение этого телячьего поведения приведет к обострению ситуации, увеличению агрессии со стороны России, втянется население, которое будет перемолото в военной машине", - подчеркнул Роман Бессмертный.Читайте такжеХудший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе

Переговоры по Донбассу