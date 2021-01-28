УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Крах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ

28 января 2021, 05:53
Прослушать новость
Остановить

Киеву следует переселить людей с Донбасса, которые симпатизируют Украине, считает Роман Бессмертный.

Война на Донбассе
Украина потеряла возможность вернуть ОРДЛО мирным путем - политик/ УНИАН

Украина не сможет реализовать политику реинтеграции оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, поскольку за последние годы ситуация значительно изменилась. Киеву нужно спасать людей, которые поддерживают Украину, и переселять их на подконтрольную украинской власти территорию. Урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе можно только военным путем.

Об этом заявил бывший представитель Киева в политической подгруппе на переговорах в рамках ТКГ по Донбассу, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, государство пересекло пятилетний рубеж, который не позволяет реализовать политику реинтеграции оккупированного Донбасса. Закон о возвращении ОРДЛО не работает, поэтому если Киев намерен решить гуманитарные вопросы, то государству следует переселить людей, которые поддерживают Украину, на подконтрольные территории.Читайте такжеУ Путина оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Донбасса

"Кроме инструмента отселения оттуда людей, их обеспечения жильем, – другого варианта нет. Механизмом реинтеграции решить вопросы невозможно, поэтому людей, которые молятся на Украину, нужно просто отселить оттуда, их надо спасать", - считает политик.

При этом он полагает, что "вопрос освобождения территорий нужно решать военным способом, другого способа нет". Дипломат утверждает, что поменялась также российская военная доктрина: военные части в ОРДЛО интегрируются в систему Вооруженных сил РФ.

"Таким образом, местное население будет задействовано в диверсионно-разведывательных группах, и как только мы будем вести себя мягко, разрешать делать все эти маневры, мы будем себя подставлять… Продолжение этого телячьего поведения приведет к обострению ситуации, увеличению агрессии со стороны России, втянется население, которое будет перемолото в военной машине", - подчеркнул Роман Бессмертный.Читайте такжеХудший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе

Переговоры по Донбассу

новости России Роман Бессмертный новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Крах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Рейтинг Зеленского обвалился до критической отметкиРейтинг Зеленского обвалился до критической отметки Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на ДонбассеХудший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе В ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФВ ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФ Верховная Рада одобрила допуск иностранных войск на территорию УкраиныВерховная Рада одобрила допуск иностранных войск на территорию Украины Рада поддержала закон о референдуме: что о нем известноРада поддержала закон о референдуме: что о нем известно
Следующий материал

Последние новости

05:53
Крах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ
05:26
"Доктор Смерть": В Италии врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19
04:49
"Царица": Анна Седокова засветила аппетитные формы и бронзовый загар
04:22
Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой Видео
03:50
Назван самый эффективный препарат от коронавируса Видео
Реклама
03:01
Порнозвезда рассказала, как изменилось видео с сексом из-за COVID-19 Видео
02:14
Переговоры по Донбассу: эксперт рассказал, что потребует Россия от США по Украине Видео
01:36
Какие продукты помогают со стрессом и не дают толстеть - ответ диетологов Видео
01:25
Звезда Playboy Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя
00:55
Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль 2021 Видео
00:54
В Украине повысят пенсии: в Раде назвали сроки Видео
00:29
В Слуге народа рассказали, сколько стоит проведение референдума Видео
00:19
Какого числа Благовещение 2021 и что надо знать про праздник Видео
27 января, среда
23:58
Новые бунты и стихийные митинги: в Польше вступил в силу запрет на аборты Фото Видео
23:20
Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Фото Видео
23:15
Степанов резко ответил на слухи о массовой вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
22:58
Зеленский признался, будет ли идти на второй срок Видео
22:32
Сугробы по колено: Украину атакует снежный циклон Видео
22:18
Голубовская поведала, против какого штамма COVID-19 вакцина бессильна
22:03
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки обнаружили почти 4 тыс. новых больных Видео
Реклама
21:25
Халатность врачей: в Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины Видео
21:06
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
21:04
Состоялась новая встреча в нормандском формате: у Зеленского рассказали детали Видео
21:03
Малюська помогает "Юре Енакиевскому" контролировать рынок "Столичный" - СМИ
20:50
В России закатили истерику из-за требований ЕС и G7 освободить Навального Видео
20:45
Семь областей Украины призвали готовиться к дистанционке: названа причина Видео
20:33
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
20:21
"Мир не готов к следующей пандемии": Билл Гейтс озвучил мрачный прогноз
20:19
СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к заказному убийству Фото Видео
20:03
С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки Фото
19:57
"Готовьтесь к большой крови": консулы Венгрии на Закарпатье получили угрозы расправой Видео
19:40
Отравителей Навального заподозрили в трех убийствах - Bellingcat
19:32
Каннский кинофестиваль перенесли: названа причина Видео
19:21
Появились результаты расследования о подпольной VIP-вакцинации Видео
19:01
Украину засыпает снегом: какие области оказались в опасности Видео
18:42
Беременная Даша Квиткова заболела коронавирусом
18:36
Британия угрожает России новыми санкциями: за что хотят наказать Видео
18:29
Снежный "апокалипсис": в Одессе ученикам разрешили не ходить в школу Видео
18:26
Судьба Северного потока-2: у Лаврова раскритиковали США и обратились к Евросоюзу Видео
18:23
Дата поставки вакцины от коронавируса в Украину неизвестна - Ляшко Видео
Реклама
17:57
СМИ обнародовали неожиданные детали об избитом в Париже украинце и его матери Видео
17:57
Врач поведал, из-за чего чаще всего умирают пациенты с коронавирусом Видео
17:56
Мужчина получил прививку от коронавируса и скончался Видео
17:41
Скандал в ресторане Чачапури в Киеве: полиция ворвалась в заведение и оштрафовала повара из-за маски Видео
17:35
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
17:34
10 главных привычек женщин, которые всегда в форме Видео
17:32
Лекарственная зрада: россияне утверждают, что Киев подал заявку на вакцину Спутник-V Видео
17:16
Синоптики рассказали, когда в Украине снова ударят морозы Видео
17:12
Шнуров подал в суд на Пригожина за угрозы расправой
17:10
Невероятный хумус — простой и классический рецепт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять