Ермак заявил о срыве переговоров по Донбассу и назвал главную причину

Ермак заявил о плачевной ситуации на Донбассе / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что резкий рост количества обстрелов на Донбассе является "организованной провокацией".

По словам Ермака, в то время, когда убивают украинских защитников, переговоры вести невозможно.

"Сохранение режима прекращения огня является наиболее важным. Любые переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не находятся в постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, именно для этого сюда приезжают", - заявил Ермак, передает Офис президента.

Отметим, 11 февраля, стало известно, что на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера - военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.

Читайте такжеКравчук назвал цели России на заседании Совбеза ООН по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что недавняя и масштабная эскалация военного конфликта на Донбассе вызвана попытками россиян и боевиков давить на делегацию Украины на переговорах ТКГ в рамках Минского формата.

Война на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред: