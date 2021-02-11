Зеленский озвучил причины большого обострения войны на Донбассе

Президент Украины в рамках визита на Донбасс еще раз констатировал - в последние недели количество обстрелов и боев многократно увеличилось.
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что недавняя и масштабная эскалация военного конфликта на Донбассе вызвана попытками россиян и боевиков давить на делегацию Украины на переговорах ТКГ в рамках Минского формата. Слова главы государства приводит официальный интернет-портал Офиса президента.
Зеленский в рамках своего официального визита на Донбасс заявил о том, что в последние недели количество обстрелов многократно увеличилось. При этом президент Украины убежден, что перемирие необходимо продолжать.
"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", – подытожил Зеленский.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Подконтрольные россиянам боевики из группировок "ЛНР" и "ДНР" хотят создать на оккупированных территориях Донбасса национальные русские государства, которые в дальнейшем могут интегрироваться в Российскую Федерацию - об этом заявил руководитель делегации Украины на переговорах в ТКГ Леонид Кравчук.
- В захваченном российско-террористическими войсками Донецке 28-29 января состоялся форум "Русский Донбасс". В рамках мероприятия была обнародована новая доктрина "ЛДНР", предусматривающая расширение сотрудничества анклавов с Россией и захват всех районов Донецкой и Луганской областей.
- Прибывшая из Москвы российская журналистка, глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян на форуме призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс.