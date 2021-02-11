Зеленский озвучил причины большого обострения войны на Донбассе

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что недавняя и масштабная эскалация военного конфликта на Донбассе вызвана попытками россиян и боевиков давить на делегацию Украины на переговорах ТКГ в рамках Минского формата. Слова главы государства приводит официальный интернет-портал Офиса президента.

Зеленский в рамках своего официального визита на Донбасс заявил о том, что в последние недели количество обстрелов многократно увеличилось. При этом президент Украины убежден, что перемирие необходимо продолжать.

"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", – подытожил Зеленский.

Читайте такжеХудший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось: