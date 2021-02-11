Зеленский резко отреагировал на неофициальные обмены пленными

Зеленский отреагировал на незаконные обмены пленными

Президент Владимир Зеленский прошелся по обменам пленными, которые не были согласованы с властями нашей страны. По его мнению, любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией.

Как отметил президент время пресс-конференции президента на Донбассе, которую транслировал канал Украина 24, у Украины и России есть договоренности и формат обмена пленными. Формат обмена был разработан ТКГ в Минске.

"Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующему формату, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России.

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"Есть почти все списки, к сожалению они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста к нашим заключенным на временно оккупированных территориях. Мы договорились, мы списки передали, мы ждали ответ от РФ. После передачи списков идет формат обмена всех на всех", - пояснил он.

Напомним, ранее Главред сообщал: