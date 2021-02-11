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Зеленский резко отреагировал на неофициальные обмены пленными

11 февраля 2021, 19:21
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Президент заявил, что украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет официального ответа России.

Зеленский отреагировал на незаконные обмены пленными

Президент Владимир Зеленский прошелся по обменам пленными, которые не были согласованы с властями нашей страны. По его мнению, любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией.

Как отметил президент время пресс-конференции президента на Донбассе, которую транслировал канал Украина 24, у Украины и России есть договоренности и формат обмена пленными. Формат обмена был разработан ТКГ в Минске.

"Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующему формату, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России.

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"Есть почти все списки, к сожалению они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста к нашим заключенным на временно оккупированных территориях. Мы договорились, мы списки передали, мы ждали ответ от РФ. После передачи списков идет формат обмена всех на всех", - пояснил он.

Напомним, ранее Главред сообщал:

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