Зеленский резко отреагировал на неофициальные обмены пленными

Президент заявил, что украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет официального ответа России.
Президент Владимир Зеленский прошелся по обменам пленными, которые не были согласованы с властями нашей страны. По его мнению, любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией.
Как отметил президент время пресс-конференции президента на Донбассе, которую транслировал канал Украина 24, у Украины и России есть договоренности и формат обмена пленными. Формат обмена был разработан ТКГ в Минске.
"Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем. Все должны понимать, обмены идут по соответствующему формату, людей проверяют. Любые другие форматы мы рассматриваем как провокацию", - сказал Зеленский.
Президент напомнил, что украинская сторона подала списки на обмен, но до сих пор ждет ответа России.
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"Есть почти все списки, к сожалению они иногда не совпадают из-за того, что нет доступа Красного Креста к нашим заключенным на временно оккупированных территориях. Мы договорились, мы списки передали, мы ждали ответ от РФ. После передачи списков идет формат обмена всех на всех", - пояснил он.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству Reuters заявил, что в рамках следующего обмена пленными с боевиками планируется освободить около 100 человек с каждой стороны.
- До того представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами.
- Передача пленных украинцев из рук боевиков группировок "Л/ДНР" через посредничество нардепа Виктора Медведчука приостановлена.Об этом в эфире Пятого канала заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (и экс-президент Украины) Леонид Кравчук.