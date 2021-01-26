Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они

Денисова рассказала о пленных украинцах в ОРДЛО / facebook.com/denisovaombudsman

С начала нынешнего года существенно возросло количество украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По состоянию на сейчас пророссийские боевики на Донбассе незаконно удерживают по меньшей мере 267 граждан Украины, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова вTelegram-канале.

По информации омбудсмена, во вражеском плену, на оккупированных территориях Донбасса находятся 226 гражданских, из них четверо - волонтеры. Также боевики незаконно удерживают 37 украинских военнослужащих и 4 добровольца.

"С нетерпением ждем освобождения всех незаконно удерживаемых граждан, которые до сих пор находятся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса", - заявила Денисова.

Напомним, ранее Главред сообщал: