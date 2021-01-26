Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они

Наемники Путина незаконно удерживают 37 украинских военнослужащих и 4 добровольца.
С начала нынешнего года существенно возросло количество украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По состоянию на сейчас пророссийские боевики на Донбассе незаконно удерживают по меньшей мере 267 граждан Украины, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова вTelegram-канале.
По информации омбудсмена, во вражеском плену, на оккупированных территориях Донбасса находятся 226 гражданских, из них четверо - волонтеры. Также боевики незаконно удерживают 37 украинских военнослужащих и 4 добровольца.
"С нетерпением ждем освобождения всех незаконно удерживаемых граждан, которые до сих пор находятся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса", - заявила Денисова.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству Reuters заявил, что в рамках следующего обмена пленными с боевиками планируется освободить около 100 человек с каждой стороны.
- До того представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами.
- Передача пленных украинцев из рук боевиков группировок "Л/ДНР" через посредничество нардепа Виктора Медведчука приостановлена.Об этом в эфире Пятого канала заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (и экс-президент Украины) Леонид Кравчук.
Автор: Екатерина Трохимчук