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У Кравчука раскрыли провал планов России по капитуляции Зеленского на Донбассе

7 февраля 2021, 21:09
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Несмотря на смену куратора украинского направления в Кремле, в Минском процессе по-прежнему находятся люди Суркова, утверждает Сергей Гармаш.

Зеленский
Россия больше не надеется, что Зеленский пойдет на условия Москвы по Донбассу / УНИАН

На переговорах Украины с Россией по Донбассу в рамках Минского процесса нет серьезных сдвигов. Москва по-прежнему пытается добиться автономии Донбасса или федерализации украинского государства и превратила "Минск" в элемент информационной войны. При этом план Кремля по интеграции ОРДЛО в Украину при президентстве Зеленского провалился, заявил в интервью UkrLife участник делегации Киева в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, проведение форума "Русский Донбасс" в Донецке – это один из элементов российской политики по урегулированию конфликта по сценарию Москвы. Россияне больше не надеются, что новый президент Украины Владимир Зеленский решит вернуть ОРДЛО в интересах РФ. Теперь Кремль пытается реализовать абхазский сценарий, предполагающий разрыв связей региона с Киевом.

"Россия перестала надеяться, что новый президент Украины захочет вернуть Донбасс на условиях РФ. На то, что он пророссийский – это разочарование обозначилось четко, а иллюзия у Кремля прошла. Кремль занял позицию по развитию конфликта по абхазскому сценарию", - подчеркнул Гармаш.Читайте такжеРоссия де-факто присоединяет Донбасс: у Кравчука объяснили сценарий Москвы

Конфликт России и Украины на Донбассе

новости России ТКГ новости Украины Сергей Гармаш новости Донбасса
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