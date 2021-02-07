У Кравчука раскрыли провал планов России по капитуляции Зеленского на Донбассе

Несмотря на смену куратора украинского направления в Кремле, в Минском процессе по-прежнему находятся люди Суркова, утверждает Сергей Гармаш.
На переговорах Украины с Россией по Донбассу в рамках Минского процесса нет серьезных сдвигов. Москва по-прежнему пытается добиться автономии Донбасса или федерализации украинского государства и превратила "Минск" в элемент информационной войны. При этом план Кремля по интеграции ОРДЛО в Украину при президентстве Зеленского провалился, заявил в интервью UkrLife участник делегации Киева в ТКГ Сергей Гармаш.
По его словам, проведение форума "Русский Донбасс" в Донецке – это один из элементов российской политики по урегулированию конфликта по сценарию Москвы. Россияне больше не надеются, что новый президент Украины Владимир Зеленский решит вернуть ОРДЛО в интересах РФ. Теперь Кремль пытается реализовать абхазский сценарий, предполагающий разрыв связей региона с Киевом.
"Россия перестала надеяться, что новый президент Украины захочет вернуть Донбасс на условиях РФ. На то, что он пророссийский – это разочарование обозначилось четко, а иллюзия у Кремля прошла. Кремль занял позицию по развитию конфликта по абхазскому сценарию", - подчеркнул Гармаш.Читайте такжеРоссия де-факто присоединяет Донбасс: у Кравчука объяснили сценарий Москвы
Конфликт России и Украины на Донбассе
- В захваченном российско-террористическими войсками Донецке 28-29 января состоялся форум "Русский Донбасс". В рамках мероприятия была обнародована новая доктрина "ЛДНР", предусматривающая расширение сотрудничества анклавов с Россией и захват всех районов Донецкой и Луганской областей.
- Прибывшая из Москвы российская журналистка, глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян на форуме призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс.
- В делегации Украины в ТКГ по Донбассу заявили, что Зеленский утратил иллюзию о возможности мирно договориться с Россией по вопросу урегулирования конфликта, и теперь занял более жесткую и решительную позицию.