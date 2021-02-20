У Путина допустили попытку Украины силой освободить Донбасс

Дмитрий Песков / Reuters

В Украине могут появиться инициативы, направленные на освобождение оккупированных районов Донбасса силовым путем. Такого развития сценария не исключают в Кремле.

"В Кремле не исключают, что горячие головы в Украине могут попытаться решить проблему юго-востока силовыми методами", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова издание РИА Новости.

Как сообщает российское информагентство ТАСС, о возможном ухудшении военной ситуации на Донбассе свидетельствуют последние события в Украине и американская военная помощь.

"Он также добавил, что Кремль встревожен набирающей силу реакционной тенденцией в Украине и что военная помощь Украине со стороны США провоцирует "горячие головы" в Киеве проводить агрессивную политику в решении проблемы Донбасса", - сказал Дмитрий Песков.

Война России и Украины на Донбассе

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее заявил, что для планом Б Киева по урегулированию конфликта на Донбассе должно стать признание всеми, что Украина ведет войну с Россией и усиление давления на Москву со стороны мирового сообщества.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что переговоры в рамках Минского процесса не привели к результату. Минские соглашения не помогли восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 19 февраля сказал, что договоренности по Донбассу не сработают до тех пор, пока решение о прекращении военного конфликта не примет лично президент РФ Владимир Путин.

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