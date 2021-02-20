Данилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин

Данилов заявил, что войну на Донбассе может завершить только Путин / УНИАН

Войну в Украине может завершить только глава Кремля Владимир Путин, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он убежден, что никакие договоренности не помогут решить конфликт.

"Вопрос окончания войны находится в кабинете одного человека - Владимира Путина. До того времени, пока этот человек не примет решение об окончании войны, которую они уже 7 лет ведут на территории Украины, никакие договоренности ни с кем работать не будут. Единственный человек, который может закончить войну - это Путин", - заявил Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, весь мир понимает, что вопрос завершения войны в Украине находится только в кабинете Путина.

Секретарь СНБО также отметил, что единственной задачей Кремля является уничтожение Украины, но сейчас время на стороне украинцев.

"Еще раз повторяю, вопрос окончания войны находится только в кабинете Путина, в его голове. Других вариантов - нет... Ибо у них одно единственное задание - уничтожение Украины. Мы должны обязательно выиграть войну. И сейчас время работает не на РФ, время работает на украинский народ", - подчеркнул он.

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