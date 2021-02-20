Данилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин

Весь мир понимает, что вопрос завершения войны в Украине находится только в кабинете Путина, убежден секретарь СНБО Данилов.
Войну в Украине может завершить только глава Кремля Владимир Путин, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он убежден, что никакие договоренности не помогут решить конфликт.
"Вопрос окончания войны находится в кабинете одного человека - Владимира Путина. До того времени, пока этот человек не примет решение об окончании войны, которую они уже 7 лет ведут на территории Украины, никакие договоренности ни с кем работать не будут. Единственный человек, который может закончить войну - это Путин", - заявил Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По его словам, весь мир понимает, что вопрос завершения войны в Украине находится только в кабинете Путина.
Секретарь СНБО также отметил, что единственной задачей Кремля является уничтожение Украины, но сейчас время на стороне украинцев.
"Еще раз повторяю, вопрос окончания войны находится только в кабинете Путина, в его голове. Других вариантов - нет... Ибо у них одно единственное задание - уничтожение Украины. Мы должны обязательно выиграть войну. И сейчас время работает не на РФ, время работает на украинский народ", - подчеркнул он.
Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации на Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.