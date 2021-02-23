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Украина в ООН назвала условие решения военного конфликта на Донбассе

23 февраля 2021, 19:31
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Кислица заявил, что Россия блокирует работу ТКГ под разными предлогами.

Сергей Кислица
Сергей Кислица / facebook/Sergiy Kyslytsya

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Москва отказывается доработать согласованные решения трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Как рассказал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Кислица, для урегулирования военного конфликта на Донбассе Россия должна официально признать себя его стороной, и о якобы посреднической роли России не может быть и речи.

По словам украинского дипломата, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил "внушительный список шагов", которые сделала Украина, чтобы решить конфликт мирными средствами.

"Несмотря на все наши усилия, работа ТКГ заблокирована под разными предлогами. Российская сторона отказывается доработать даже те решения, которые были согласованы на уровне экспертов. Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля находятся под угрозой из-за продолжающихся провокаций со стороны вооруженных формирований России", – заявил Кислица.

Постпред Украины в ООН сказал, что Россия продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

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"Пока 14-километровый участок границы в зоне конфликта остается открытым для потока российского вооружения и военнослужащих, ситуация остается напряженной и зыбкой. Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН", – констатировал дипломат.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

ООН война на Донбассе Сергей Кислица
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