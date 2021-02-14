Зеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака

Зеленский срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака / Reuters

В воскресенье, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе поселка Новолуганское.

"По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганское с целью проверки несения службы и изменения военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных: капитан Александр Войтенко (1974 рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте", - сказано в сообщении на сайте президента.

На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

"Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - объяснил свое поручение Хомчаку и Тарану Зеленский.

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