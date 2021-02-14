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На Донбассе прогремел взрыв, погибли украинские военнослужащие

14 февраля 2021, 13:15
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Украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве недалеко от населенного пункта Новолуганское.

Обстрел, Донбасс
На Донбассе прогремел взрыв, погибли украинские военные / Штаб ООС

В воскресенье, 14 февраля, на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате взрыва трое бойцов погибли.

"Недалеко от населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ситуация на Донбассе - о чем сообщалось ранее:

  • 6 февраля у города Марьинка Донецкой области погибли двое украинских военнослужащих, которые принимали участие в Операции объединенных сил.
  • 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита на Донбасс заявил о том, что в последние недели количество обстрелов многократно увеличилось. При этом президент Украины убежден, что перемирие необходимо продолжать.

война на Донбассе ООС
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