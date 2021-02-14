На Донбассе прогремел взрыв, погибли украинские военнослужащие

На Донбассе прогремел взрыв, погибли украинские военные / Штаб ООС

В воскресенье, 14 февраля, на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате взрыва трое бойцов погибли.

"Недалеко от населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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