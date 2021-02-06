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Под Марьинкой прогремел взрыв, погибли украинские военные

6 февраля 2021, 19:35
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Украинская сторона сегодня понесла потери на Донбассе.

Под Марьинкой погибли два бойца ООС
У Марьинки погибли два бойца ООС / Reuters

В субботу, 6 февраля, у города Марьинка Донецкой области погибли двое украинских военнослужащих, которые принимали участие в Операции объединенных сил.

Военные погибли из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве, говорится на странице ООС в Facebook.

По его данным, в результате взрыва пострадал один боец.

"...во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики…", – отмечается в сообщении.

  • Напомним, на Донбассе уже несколько раз объявляли "режим тишины". Новое перемирие начало действовать 27 июля 2020 года. Украинская сторона не раз обвиняла боевиков в нарушении "тишины".
  • На протяжении прошлого года на Донбассе погибли 49 бойцов, в частности четверо – во время перемирия, узнало BBC News Україна в Генштабе Вооруженных сил Украины.
  • В 2019-м на востоке украинского государства погибли 97 военнослужащих.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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