Новые потери ВСУ на Донбассе: погибли трое украинских военных

силовики, погибшие / Радіо Свобода

На Донбассе, в зоне проведения операции Объединенных сил, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих ВСУ.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, рассказали в пресс-центре штаба ООС.

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, также зафиксирован огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток оккупационные войска осуществили четыре обстрела, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - три.

Напомним, ранее в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.