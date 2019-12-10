Новые потери ВСУ на Донбассе: погибли трое украинских военных

Бойцы ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
На Донбассе, в зоне проведения операции Объединенных сил, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих ВСУ.
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, рассказали в пресс-центре штаба ООС.
Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, также зафиксирован огонь из вооружения БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток оккупационные войска осуществили четыре обстрела, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - три.
Напомним, ранее в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.