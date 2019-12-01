На Донбассе враг пошел на прорыв, погибли двое бойцов ВСУ

Украинские военнослужащие подорвались на взрывном устройстве.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.
Как рассказали в пресс-центре штаба ООС, диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил.
"С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв", - подчеркивается в сообщении.
Во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих, отмечается в сообщении штаба ООС в Facebook.
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"К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - добавили в штабе ООС.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 107 человек.