В ноябре на Донбассе ранены и убиты 107 боевиков – разведка

Могилы боевиков на Донбассе

За ноябрь 2019 года силы ООС на Донбассе ликвидировали 41 российского оккупанта.

Еще 66 человек составляют санитарные потери врага, сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - санитарные потери врага", - написано в сообщении.

Как уверили в штабе ООС, в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь.

Читайте также"Никакого отведения": боевики не ушли из Золотого – экспертКак добавили в пресс-центре штаба ООС, обнародованные данные содержат в себе лишь подтвержденные потери.

"Легких раненых с той стороны не всегда фиксируют", - написали представители штаба в комментарии под сообщением.

Напомним, 11 ноября в районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения сил и средств.

Кроме того, 1 ноября завершился процесс разведения сил в Золотом Луганской области.