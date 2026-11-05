Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Возвращаю футболку с номером 7": Роналду попрощался со сборной Португалии

Анна Косик
5 ноября 2026, 13:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Легендарный футболист объявил о завершении карьеры в сборной после громкого конфликта.
Роналду вернул свою легендарную футболку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в Instagram

Кратко:

  • Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной
  • Причиной решения стал конфликт с тренером Жорже Жезушем

Криштиану Роналду поставил точку в своей истории в сборной Португалии. Нападающий принял это решение после громкого конфликта с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем, который разгорелся во время предыдущей международной паузы

О своём уходе нападающий объявил в Instagram. За национальную команду он выступал с августа 2003 года, то есть более двух десятилетий. Прощальный пост португалец посвятил символу, с которым его ассоциировали всё это время.

видео дня

"Настал день, когда я возвращаю футболку с номером "7" нашей национальной сборной. Я никогда не считал, что она принадлежит только мне. Но на протяжении 23 лет у меня была привилегия и ответственность носить её, защищать и брать с собой на стадионы всего мира", - написал Роналду.

Футболист признался, что колебался с выбором, ведь такие шаги диктуются не только холодным расчетом, но и эмоциями. Обращаясь к болельщикам, он рассказал, что ценит в этом пути больше всего.

"Когда я оглядываюсь назад на всё, что было связано с национальной сборной, я вижу не просто матчи, голы, рекорды или трофеи. Я вижу людей. Я вижу португальцев, которые живут за границей и которые на 90 минут чувствовали себя чуть ближе к дому", - отметил Роналду.

По словам нападающего, игра для него давно вышла за пределы поля. Прежде всего это миллионы соотечественников, которых он никогда не видел лично, но которые стали частью его жизни.

Как у Роналду возник конфликт с Жезушем

Причиной завершения карьеры в сборной Португалии стала ситуация во время матча Лиги наций против Норвегии. Роналду просидел на скамейке запасных, хотя тренер отправил его разминаться.

Перед игрой 72-летний Жезуш объявил, что Криштиану выйдет на поле примерно на 30 минут во втором тайме. Однако впоследствии тренер передумал, и нападающий обиделся.

После матча состоялась встреча Роналду с тренером и президентом Португальской федерации футбола. Стороны договорились, что Жезуш на пресс-конференции прояснит ситуацию и зачитает восемь пунктов, составленных самим игроком. Однако тренер не сдержал слова.

Разъярённый Роналду самовольно покинул расположение сборной. Позже он обнародовал заявление со своей версией событий.

10 октября федерация временно отстранила Роналду от национальной команды до завершения дисциплинарного расследования. 19 октября его официально наказали за самовольное покидание лагеря дисквалификацией на 30 дней и штрафом в размере 255 евро.

Фактически санкции не затронули ни одного матча сборной. Роналду мог выйти на поле в заключительных турах группового этапа Лиги наций против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября. Однако нападающий решил окончательно расстаться с командой.

Последние новости футбола

Напомним, Главред писал, что в лондонском театре "Палладиум" состоялась церемония вручения наград "Золотой мяч-2026". Лучшим футболистом 2026 года стал английский нападающий "Баварии" Гарри Кейн.

Ранее сообщалось, что бывший игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Роман Максимюк погиб, защищая страну от российских оккупантов. Военнослужащий ВСУ около 20 месяцев считался пропавшим без вести после попытки выйти из окружения в Донецкой области.

Накануне младший брат звезды испанского футбола Ламина Ямаля, трехлетний Кейн, стал настоящей мини-знаменитостью Чемпионата мира по футболу 2026 года. Фотографии и видео с маленькой звездой облетели соцсети.

Другие новости:

О персоне: Криштиану Роналду

Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
футбол Криштиану Роналду Роналду Кристиану Роналду новости футбола новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

13:59Аналитика
Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

13:56Синоптик
Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

13:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар пошел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 5 ноября

Доллар пошел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 5 ноября

Как очистить батарею от пыли: простой трюк с вешалкой и носком

Как очистить батарею от пыли: простой трюк с вешалкой и носком

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

В Украине массово проверят решения ВВК: для кого особая угроза

В Украине массово проверят решения ВВК: для кого особая угроза

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Последние новости

13:59

Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

13:56

Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

13:43

Зачем ставить миску с уксусом в комнате: простой трюк с неожиданным эффектом

13:27

"Возвращаю футболку с номером 7": Роналду попрощался со сборной Португалии

13:02

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
12:54

Садоводам советуют вбить гвоздь в дерево для урожая: действительно ли метод работает

12:46

Гороскоп Таро на завтра 6 ноября: Ракам - не соглашаться, Львам - вернуть контроль

12:36

Дешевый способ отмыть унитаз от налета – что надо залить внутрь

12:35

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимаетсяВидео

Реклама
12:33

Метро в Киеве не работает, графики отключений света отменены в четырех регионахФото

12:21

В Тернополе мужчина устроил стрельбу в магазине и взял заложницу: что известноФото

11:46

"Это опасно": Зеленский раскрыл, чего ждать от США, Путина и МаскаВидео

11:44

Юлия Высоцкая сделала новое признание о здоровье дочери

11:34

Винница под ударом реактивных дронов: над городом столб черного дымаВидео

10:59

Изысканные рулетики из лаваша для праздничного стола: рецепт закуски за 5 минут

10:52

Декабрист не цветет: семь ошибок, из-за которых растение сбрасывает бутоны

10:32

ВСУ сорвали наступление РФ на нескольких направлениях: где враг атаковал больше всего

10:19

Путин задумается, есть ли смысл продолжать войну: что должны сделать США

09:42

Торопиться с покупкой долларов не стоит: как скоро изменится курс валют

09:25

Победа демократов в США может изменить политику Трампа в отношении Украины: чего ожидать

Реклама
09:00

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США

09:00

Рейтинги НМТ: на что стоит обратить внимание новости компании

08:28

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

08:11

Днепр пережил массированную атаку дронов: есть раненые и пожары на критических объектах

07:29

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

06:35

Дроны атаковали Рязань: горит Wildberries и НПЗ, снабжающий топливом армию РФ

05:39

Как сэкономить до 50% на топливе: японский метод, о котором знают не все водителиВидео

05:00

Долги останутся в прошлом: для трех знаков зодиака начнется денежная полоса

04:33

Гороскоп на завтра, 6 ноября: Близнецам — прибыль, Водолеям — обман

03:58

Не только проявление нежности: что на самом деле хочет собака, когда лижет руку

03:30

От спальни до ванной: топ-10 лучших растений для любого уголка квартиры

04 ноября, среда
23:54

Тест на IQ: нужно найти собаку среди полотенец за 7 секунд

22:57

Россия подготовила ракеты и БПЛА для удара: когда и какие города может атаковать

22:21

По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинцев получит доплаты от государства

22:10

Зеленский полтора часа беседовал с Уиткоффом и Кушнером — о чем шла речь

21:22

Топ-5 трендов зимней обуви 2026: Андре Тан назвал "горячие" новинки

21:04

Жизнь наладится после тяжелого этапа: какие знаки зодиака почувствуют облегчение

21:03

Доллар по 60 гривен не фантастика: когда курс может стремительно улететь вверх

20:58

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

20:36

"Просыпалась, чтобы выпить": Каменских призналась в жесткой зависимости

Реклама
20:09

Подушка может быть грязнее, чем кажется: сколько раз в год ее следует стиратьВидео

19:54

"Юристам приготовиться": демократы готовят против Трампа масштабные расследования

19:36

До 16 часов без света: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений на 5 ноября

19:33

НАТО готовит новый сценарий войны с РФ: какие цели могут оказаться под ударами

19:19

Фен и не только: электрик назвал приборы, которые нельзя подключать к удлинителюВидео

19:15

Глава СБУ уволил фигурантов расследования НАБУ и пообещал найти "Мексиканца"

19:10

Иран, Украина или Куба: Денисенко назвал три опции Трампа после поражениямнение

18:55

Что означают цветные линии на шинах — ответ знают не все водители

18:40

Умер режиссер скандальной "Калигулы": Тинто Брасс ушел из жизни в 93 годаВидео

18:37

Секрет пышного цветения пионов: чем нужно подкормить кусты в ноябреВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять