"Возвращаю футболку с номером 7": Роналду попрощался со сборной Португалии

Легендарный футболист объявил о завершении карьеры в сборной после громкого конфликта.

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Роналду вернул свою легендарную футболку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в Instagram

Кратко:

Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной

Причиной решения стал конфликт с тренером Жорже Жезушем

Криштиану Роналду поставил точку в своей истории в сборной Португалии. Нападающий принял это решение после громкого конфликта с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем, который разгорелся во время предыдущей международной паузы

О своём уходе нападающий объявил в Instagram. За национальную команду он выступал с августа 2003 года, то есть более двух десятилетий. Прощальный пост португалец посвятил символу, с которым его ассоциировали всё это время.

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"Настал день, когда я возвращаю футболку с номером "7" нашей национальной сборной. Я никогда не считал, что она принадлежит только мне. Но на протяжении 23 лет у меня была привилегия и ответственность носить её, защищать и брать с собой на стадионы всего мира", - написал Роналду.

Футболист признался, что колебался с выбором, ведь такие шаги диктуются не только холодным расчетом, но и эмоциями. Обращаясь к болельщикам, он рассказал, что ценит в этом пути больше всего.

"Когда я оглядываюсь назад на всё, что было связано с национальной сборной, я вижу не просто матчи, голы, рекорды или трофеи. Я вижу людей. Я вижу португальцев, которые живут за границей и которые на 90 минут чувствовали себя чуть ближе к дому", - отметил Роналду.

По словам нападающего, игра для него давно вышла за пределы поля. Прежде всего это миллионы соотечественников, которых он никогда не видел лично, но которые стали частью его жизни.

Как у Роналду возник конфликт с Жезушем

Причиной завершения карьеры в сборной Португалии стала ситуация во время матча Лиги наций против Норвегии. Роналду просидел на скамейке запасных, хотя тренер отправил его разминаться.

Перед игрой 72-летний Жезуш объявил, что Криштиану выйдет на поле примерно на 30 минут во втором тайме. Однако впоследствии тренер передумал, и нападающий обиделся.

После матча состоялась встреча Роналду с тренером и президентом Португальской федерации футбола. Стороны договорились, что Жезуш на пресс-конференции прояснит ситуацию и зачитает восемь пунктов, составленных самим игроком. Однако тренер не сдержал слова.

Разъярённый Роналду самовольно покинул расположение сборной. Позже он обнародовал заявление со своей версией событий.

10 октября федерация временно отстранила Роналду от национальной команды до завершения дисциплинарного расследования. 19 октября его официально наказали за самовольное покидание лагеря дисквалификацией на 30 дней и штрафом в размере 255 евро.

Фактически санкции не затронули ни одного матча сборной. Роналду мог выйти на поле в заключительных турах группового этапа Лиги наций против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября. Однако нападающий решил окончательно расстаться с командой.

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О персоне: Криштиану Роналду Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён, сообщает Википедия.

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