Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо"

Виталий Кирсанов
17 октября 2026, 11:52
google news Подпишитесь
на нас в Google
Роман Максимюк присоединился к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года.
На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо"
На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • На начальном этапе службы он входил в состав мобильной огневой группы
  • Максимюк участвовал в боях на наиболее сложных участках фронта
  • О гибели мужа Вера Максимюк сообщила 16 октября

Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Роман Максимюк погиб, защищая страну от российских оккупантов. Военнослужащий ВСУ около 20 месяцев числился пропавшим без вести после попытки выйти из окружения в Донецкой области. О гибели мужа 16 октября сообщила его жена Вера Максимюк.

Роман Максимюк присоединился к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года. На начальном этапе службы он входил в состав мобильной огневой группы, занимавшейся уничтожением воздушных целей противника. Позже военного перевели из Луцка на Харьковское направление.

видео дня

Впоследствии Максимюк служил наводчиком в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде. Он участвовал в боях на наиболее сложных участках фронта. За проявленные мужество и отвагу защитник был отмечен наградой.

Последний раз Роман разговаривал с женой 30 января 2025 года. Тогда 50-летний военнослужащий предупредил Веру, что направляется на позицию на Покровском направлении, и сообщил, что некоторое время может не выходить на связь.

После этого родные потеряли возможность связаться с ним. Позже появилась информация, что Максимюк пытался выбраться из окружения российских войск в Донецкой области. С начала 2025 года его считали пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Семья и близкие до последнего сохраняли надежду, что футболисту удалось спастись. Однако окончательно установить его судьбу помогла ДНК-экспертиза. Для идентификации использовали биологический образец, который ранее сдала дочь спортсмена Дарья.

Память о бывшем футболисте почтили и на футбольном поле. 7 июня 2025 года сборная Украины провела товарищеский матч против Канады в футболке и военной форме экс-игрока луцкой "Волыни".

О гибели мужа Вера Максимюк сообщила 16 октября. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью и помогал разыскивать защитника.

"Чуда не случилось... Год надежды, ожидания, молитв и веры... Год, в течение которого мы жили между небом и землей, цеплялись за малейшую надежду и верили, что Рома вернется домой", - написала женщина.

Вера также призвала помнить о ее муже не только как о человеке, который долгое время считался пропавшим без вести, но и как о защитнике, которого любили и ждали дома.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, 16 октября российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. По предварительным данным, три человека получили ранения. Удар повредил кровлю и фасад здания, однако пожара не возникло.

Сумы стали не единственным городом, где под вражеский удар попала торговая инфраструктура. Еще одной целью атаки стало Ровно. Там пострадали сразу два объекта. Это ТРЦ "Экватор", один из крупнейших в городе, и строительный супермаркет "Демакс".

В ночь на 16 октября страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. В Умани в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме, также горели торговые склады.

Около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь в ночь на 16 октября. По состоянию на 08:00 без электроснабжения оставались 370 тысяч абонентов. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет потребителям.

Другие новости:

О персоне: Роман Максимюк

Роман Максимюк родился в 1974 году в селе Бытков Ивано-Франковской области. Первые шаги в профессиональном футболе он сделал в составе "Прикарпатья", после чего играл за украинские и зарубежные клубы.

В 1998-1999 годах полузащитник выступал за петербургский "Зенит". В 1999 году вместе с командой он завоевал Кубок России. Затем футболист вернулся в Украину, где защищал цвета киевского "Динамо", днепровского "Днепра", луцкой "Волыни" и одесского "Черноморца".

В составе столичного "Динамо" Максимюк стал чемпионом Украины в 2000 году. Наибольшее количество матчей на клубном уровне он провел за "Волынь" - 89 встреч. За "Днепр" полузащитник сыграл 85 матчей и забил 11 голов.

С 1998 по 2002 год Максимюк пять раз выходил на поле в составе национальной сборной Украины.

Бывший тренер Юрий Вернидуб вспоминал его как смелого футболиста, который не боялся борьбы и мог проявлять лидерские качества в крупных клубах. По словам специалиста, Максимюк принял решение защищать Украину добровольно.

"Тем более что его никто не забирал в ВСУ - он сам ушел на фронт, следуя зову своего сердца. И воевал в самой горячей точке", - рассказывал Вернидуб.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине ВСУ вторжение России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

12:59Украина
РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

12:36Украина
Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

11:05Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчистки

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчистки

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Последние новости

13:08

Правильный уход за рождественником осенью: что изменить, чтобы появились бутоны

13:06

"Провокация": жена Остапчука резко высказалась о Горняк на "Холостяке"

12:59

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

12:51

Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

12:51

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новая глава, Львам - верить в себя

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
12:36

РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

12:27

Куда делся хореограф Раду Поклитару и как сейчас выглядит

12:07

Рецепт домашнего хлеба "Кирпичик" — выпекается всего 30 минут

12:06

Свежий укроп круглый год: как правильно посадить его на подоконникеВидео

Реклама
11:57

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

11:52

На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо"

11:25

Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех

11:14

"Победа Украины должна продолжиться и в мирное время": Марианна Буданова получила диплом Школы стратегического архитектора

11:05

Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

10:42

Ирина Федишин впервые вышла на связь после трагической потери дочери — детали

10:41

Россияне молятся от отчаяния: БПЛА закрыли небо над Москвой, в аэропортах коллапс

10:10

Холостяк стал третьим лишним: мемы со Славой Кравцовым взорвали Threads

10:08

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

09:30

Винница погрузилась в блэкаут, после атаки РФ есть тяжелые раненые

09:19

Капитуляция вместо перемирия: в РФ лгут об успехах на фронте, ISW объяснил почему

Реклама
08:38

РФ ударила по Херсону: погиб водитель скорой, пострадала семья с младенцем

08:33

В Украине тепло вытеснит заморозки: где ожидаются дожди с грозами

08:10

Коваленко показал главный провал армии РФ: наступление захлебывается в цифрахмнение

07:45

Трамп отменил санкции против России, предусмотренные "законом Грема"

06:14

Гороскоп на завтра, 18 октября: Львам — ссора, Скорпионам — подарок

05:55

"Я его потерял": Решетник раскрыл, что произошло с "Холостяком" Топольским

05:31

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

05:10

Деньги будут литься рекой: три знака зодиака найдут ключ к богатству

04:44

Какие растения стоит размножить осенью: заготовка черенков в октябре

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

03:33

Разделочная доска пахнет чесноком: лайфхак, как вернуть ей свежесть

03:03

Как прочистить забитый слив без химии и вантуза: что насыпать в раковинуВидео

16 октября, пятница
22:57

Компост неприятно пахнет и не перегнивает месяцами: какие 3 ошибки допускают дачники

22:32

РФ готовит новую волну атак БПЛА и баллистикой: какие области Украины в зоне риска

21:54

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

21:23

Сократит расходы в разы: зачем нужна синяя деталь в отсеке стиральной машины

21:19

Восточный гороскоп богатства — знаки, которым предстоит наибольший доход

21:10

Ошибка в трудовой может задержать выплату пенсии: какие записи следует проверить

20:55

Атаки РФ усугубили ситуацию в преддверии зимы: в Укрэнерго раскрыли ситуацию

20:41

Диван снова станет как новый без дорогих средств: как поможет обычный уксус

Реклама
20:29

Графики отключений света больше не действуют: в Укрэнерго объяснили, что произошло

20:28

Зимние укрытия грызунов: где прячутся крысы и как защитить здание

20:02

Как часто нужно стирать одеяло осенью: правила ухода за теплым текстилем

20:00

Тест на IQ: нужно найти букву C среди множества букв G за 19 секунд

19:33

РФ объявила о новой волне атак на Украину: какие цели враг назвал приоритетными

19:16

Папа Римский Лев XIV поговорил с Путиным — о чем просил понтифик

19:10

Признание Маска о Starshield: Невзлин объяснил, кто управляет военным Starlinkмнение

19:06

Какова настоящая цель Путина в войне: MAGA-активистка сделала громкое заявление

18:55

Пожелтевшая занавеска ещё пригодится: как сделать бесплатный ароматизатор для шкафа

18:50

Червивые грибы не обязательно выбрасывать — когда их можно естьВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять