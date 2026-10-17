Роман Максимюк присоединился к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года.

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На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

На начальном этапе службы он входил в состав мобильной огневой группы

Максимюк участвовал в боях на наиболее сложных участках фронта

О гибели мужа Вера Максимюк сообщила 16 октября

Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Роман Максимюк погиб, защищая страну от российских оккупантов. Военнослужащий ВСУ около 20 месяцев числился пропавшим без вести после попытки выйти из окружения в Донецкой области. О гибели мужа 16 октября сообщила его жена Вера Максимюк.

Роман Максимюк присоединился к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года. На начальном этапе службы он входил в состав мобильной огневой группы, занимавшейся уничтожением воздушных целей противника. Позже военного перевели из Луцка на Харьковское направление.

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Впоследствии Максимюк служил наводчиком в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде. Он участвовал в боях на наиболее сложных участках фронта. За проявленные мужество и отвагу защитник был отмечен наградой.

Последний раз Роман разговаривал с женой 30 января 2025 года. Тогда 50-летний военнослужащий предупредил Веру, что направляется на позицию на Покровском направлении, и сообщил, что некоторое время может не выходить на связь.

После этого родные потеряли возможность связаться с ним. Позже появилась информация, что Максимюк пытался выбраться из окружения российских войск в Донецкой области. С начала 2025 года его считали пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Семья и близкие до последнего сохраняли надежду, что футболисту удалось спастись. Однако окончательно установить его судьбу помогла ДНК-экспертиза. Для идентификации использовали биологический образец, который ранее сдала дочь спортсмена Дарья.

Память о бывшем футболисте почтили и на футбольном поле. 7 июня 2025 года сборная Украины провела товарищеский матч против Канады в футболке и военной форме экс-игрока луцкой "Волыни".

О гибели мужа Вера Максимюк сообщила 16 октября. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью и помогал разыскивать защитника.

"Чуда не случилось... Год надежды, ожидания, молитв и веры... Год, в течение которого мы жили между небом и землей, цеплялись за малейшую надежду и верили, что Рома вернется домой", - написала женщина.

Вера также призвала помнить о ее муже не только как о человеке, который долгое время считался пропавшим без вести, но и как о защитнике, которого любили и ждали дома.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, 16 октября российский беспилотник попал в торговый центр в Сумах. По предварительным данным, три человека получили ранения. Удар повредил кровлю и фасад здания, однако пожара не возникло.

Сумы стали не единственным городом, где под вражеский удар попала торговая инфраструктура. Еще одной целью атаки стало Ровно. Там пострадали сразу два объекта. Это ТРЦ "Экватор", один из крупнейших в городе, и строительный супермаркет "Демакс".

В ночь на 16 октября страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. В Умани в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме, также горели торговые склады.

Около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь в ночь на 16 октября. По состоянию на 08:00 без электроснабжения оставались 370 тысяч абонентов. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет потребителям.

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О персоне: Роман Максимюк Роман Максимюк родился в 1974 году в селе Бытков Ивано-Франковской области. Первые шаги в профессиональном футболе он сделал в составе "Прикарпатья", после чего играл за украинские и зарубежные клубы. В 1998-1999 годах полузащитник выступал за петербургский "Зенит". В 1999 году вместе с командой он завоевал Кубок России. Затем футболист вернулся в Украину, где защищал цвета киевского "Динамо", днепровского "Днепра", луцкой "Волыни" и одесского "Черноморца". В составе столичного "Динамо" Максимюк стал чемпионом Украины в 2000 году. Наибольшее количество матчей на клубном уровне он провел за "Волынь" - 89 встреч. За "Днепр" полузащитник сыграл 85 матчей и забил 11 голов. С 1998 по 2002 год Максимюк пять раз выходил на поле в составе национальной сборной Украины. Бывший тренер Юрий Вернидуб вспоминал его как смелого футболиста, который не боялся борьбы и мог проявлять лидерские качества в крупных клубах. По словам специалиста, Максимюк принял решение защищать Украину добровольно. "Тем более что его никто не забирал в ВСУ - он сам ушел на фронт, следуя зову своего сердца. И воевал в самой горячей точке", - рассказывал Вернидуб.

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