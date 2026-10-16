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Удар дронов по Волыни: блэкаут в Луцке, пострадали два предприятия, есть раненые

Анна Ярославская
16 октября 2026, 09:07
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Под удар попали гражданская и критическая инфраструктура, а в областном центре коммунальные службы перешли на резервное питание.
Энергетика, спасатель
Атака на Волынь - 370 тысяч абонентов остались без света утром / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Кратко:

  • Волынь атаковали около 20 вражеских беспилотников
  • Без электроснабжения остались 370 тысяч абонентов
  • В Маневичах двое травмированных, судьба пятерых неизвестна

Около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь в ночь на 16 октября. По состоянию на 08:00 без электроснабжения оставались 370 тысяч абонентов. В Маневичах удар пришелся по частному предприятию. Два человека травмированы, а информации о судьбе еще пятерых пока нет. Об этом сообщает Волынская областная военная администрация.

В регионе повреждены как гражданские объекты, так и критическая инфраструктура. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет потребителям.

видео дня

В областной администрации отдельно обратили внимание на продолжительность и характер нападения.

"Очень сложная ночь. Беспрерывно нашу область атаковали реактивные шахеды", - говорится в сообщении ОВА.

Луцк перешел на резервное питание

Областной центр после атаки остался без электроснабжения, поэтому коммунальные службы работают от резервных источников энергии. В Луцке также пострадало предприятие с иностранными инвестициями. Люди там не травмированы, сообщил секретарь горсовета Андрей Разумовский.

Опасность сохраняется

По оценке городских властей, угроза для жителей с наступлением утра не миновала.

"Будьте в безопасных местах, находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги и следите за официальными сообщениями", - призвал Разумовский.

Чиновник также попросил лучан в течение дня не пренебрегать сигналами тревоги и держаться подальше от торговых центров и людных мест. Подробности последствий атаки он пообещал обнародовать позже.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 16 октября страна-агрессор Россия атаковала Черкасскую область. В Умани в результате удара вспыхнул пожар в многоэтажном доме, также горели торговые склады.

Минувшей ночью на Тернопольщине российские дроны практически полностью уничтожили иностранное предприятие, работавшее более 10 лет. Предприятие было одним из главных работодателей и налогоплательщиков в обществе. Во время ночной атаки никто не пострадал - людей раньше времени эвакуировали.

В Одесской области в результате российских обстрелов пострадали 4 человека, сообщили в ГСЧС. Поврежден объект энергетической инфраструктуры. Также горело предприятие по производству бытовой продукции. Утром в результате очередной атаки были повреждены 7 частных жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Оккупанты обстреляли частный жилищный сектор Киева вечером 15 октября, сообщили в ГСЧС. Загорелось хозяйственное нежилое здание и частный жилой дом в Шевченковском районе. Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 190 кв. м. В ночь на 16 октября очередная атака вызвала пожар в Соломенском районе: горело хозяйственное здание. Информация о жертвах или пострадавших не поступала.

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

Россия рассчитывает этой зимой нанести Украине масштабный ущерб и добиться капитуляции страны, разрушив ее энергетическую инфраструктуру. Согласно перехваченному российскому плану ударов, на который ссылается The New York Times, Москва намерена попытаться полностью лишить Киев, Харьков и Одессу электроэнергии, отопления и водоснабжения.

По оценкам российских военных, для реализации этого замысла может быть достаточно около 70 баллистических ракет, 720 беспилотников дальнего радиуса действия и 150 управляемых авиабомб (КАБ).

Украинские чиновники и аналитики, с которыми пообщались журналисты, признали, что сейчас у России может быть больше шансов добиться подобных результатов, чем в любой другой период с начала полномасштабного вторжения.

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