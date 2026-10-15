РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

В NYT отмечают, что Москва рассчитывает добиться всего за один месяц ударов того, чего ей не удалось достичь за четыре зимы войны.

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РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Какие последствия может иметь российский план

Почему России стало проще атаковать энергетику Украины

Россия рассчитывает этой зимой нанести Украине масштабный ущерб и добиться капитуляции страны, разрушив ее энергетическую инфраструктуру. Согласно перехваченному российскому плану ударов, на который ссылается The New York Times, Москва намерена попытаться полностью лишить Киев, Харьков и Одессу электроэнергии, отопления и водоснабжения.

По оценкам российских военных, для реализации этого замысла может быть достаточно около 70 баллистических ракет, 720 беспилотников дальнего радиуса действия и 150 управляемых авиабомб (КАБ). Как отмечает издание, эти цифры примерно соответствуют среднему ежемесячному количеству баллистических ракет и дронов, которым удается преодолевать украинскую противовоздушную оборону, согласно анализу данных Воздушных сил ВСУ.

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В NYT отмечают, что Москва рассчитывает добиться всего за один месяц ударов того, чего ей не удалось достичь за четыре зимы полномасштабной войны, - вывести из строя энергетическую систему Украины.

Какие последствия может иметь российский план

По данным издания, в случае успешной реализации замысла Киев, Харьков и Одесса могут потерять до 90% мощностей по производству электроэнергии. Кроме того, теплоснабжение в этих городах может сократиться на 90%, а системы водоснабжения и канализации столкнутся с серьезными перебоями.

Украинские чиновники и аналитики, с которыми пообщались журналисты, признали, что сейчас у России может быть больше шансов добиться подобных результатов, чем в любой другой период с начала полномасштабного вторжения.

Среди основных причин они назвали истощение украинской противовоздушной обороны, увеличение российского арсенала ракет и беспилотников, а также уязвимость энергетической инфраструктуры Украины.

Почему России стало проще атаковать энергетику Украины

Как пишет NYT, уверенность Москвы в возможной успешной реализации плана во многом связана с нехваткой средств ПВО у Украины. Особенно остро ощущается дефицит американских ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые остаются одним из наиболее эффективных средств противодействия баллистическим ракетам.

При этом Украина научилась перехватывать значительную часть российских беспилотников. Однако появление нового типа реактивных дронов, способных развивать скорость в сотни километров в час, создает дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

В ответ Украина ускоряет разработку собственных средств перехвата и добивается от западных партнеров поставок обычных вооружений, которые позволили бы эффективнее противостоять новым воздушным угрозам.

В качестве примера сложностей с отражением российских атак журналисты привели данные Воздушных сил ВСУ за 14 октября. Тогда украинские военные сообщили об уничтожении лишь четырех из 39 баллистических ракет, выпущенных Россией. Значительная часть этих ракет была направлена на объекты энергетической инфраструктуры.

Главред

В каких городах зимой ожидаются самые серьезные проблемы с электроснабжением

По мнению эксперта в сфере энергетики Геннадия Рябцева, наиболее сложная ситуация с электричеством зимой может сложиться в населенных пунктах, расположенных недалеко от зоны боевых действий. По его прогнозу, перебои с электроснабжением там будут длиться дольше и могут сохраняться не только в холодное время года.

В число городов с наибольшими рисками эксперт включил Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Также среди потенциально проблемных городов он назвал Чернигов, Одессу, Днепр и Киев.

При этом для столицы Рябцев ожидает менее сложный сценарий, чем для Харькова. Согласно его основному прогнозу, ограничения на подачу электроэнергии в Киеве будут вводить преимущественно в часы пикового потребления, когда нагрузка на энергосистему достигает максимума.

РФ планирует масштабные атаки на энергосистему Украины - главное

По информации The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже перехваченный российский план ударов по энергетической инфраструктуре. Документ, оказавшийся в распоряжении издания, предусматривает применение до 1000 ракет, дронов и авиабомб для поражения подстанций, ГЭС, ТЭС и котельных.

Ранее Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.

Сроки отключения электроэнергии в Киеве могут достигать почти целых суток, заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его мнению, в случае реализации худшего сценария, отключения света в Киеве могут достигать 18 часов в сутки.

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Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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