Впервые в истории: Ярослава Магучих добилась уникального достижения на мировом уровне

Магучих выиграла абсолютный чемпионат мира 2026 года с результатом 1,99 м. Она опередила Олислагерс на 4 см и стала первой победительницей соревнований.

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Ярослава Магучих выиграла абсолютный чемпионат мира / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Магучих выиграла первый абсолютный чемпионат мира

Украинка преодолела высоту 1,99 метра

За победу Магучих получит 150 тысяч долларов

Ярослава Магучих выиграла первый в истории абсолютный чемпионат мира по прыжкам в высоту, преодолев планку на высоте 1,99 метра. Украинка стала единственной участницей финала, которой удалось взять эту высоту. Об этом свидетельствуют результаты абсолютного чемпионата мира-2026 по прыжкам в высоту, который транслировал канал "Суспільне. Спорт".

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Сезон в женских прыжках в высоту завершился историческим турниром, где Украину представляли сразу три спортсменки. Помимо Магучих, в соревнованиях выступили Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Решающий результат украинка показала со второй попытки. Именно 1,99 метра хватило Магучих для победы, тогда как ее ближайшая соперница остановилась на отметке 1,95 метра.

Серебряную медаль завоевала австралийка Никола Олислагерс. "Золото" Магучих опередило её результат на четыре сантиметра.

Бронзовые медали разделили австралийка Элеанор Паттерсон и сербка Ангелина Топич. Обе спортсменки показали результат 1,91 метра с первой попытки.

Еще две украинки завершили турнир в первой шестерке. Ирина Геращенко заняла пятое место с результатом 1,91 метра, а Юлия Левченко стала шестой, преодолев 1,86 метра.

Победа Магучих имеет не только спортивное, но и финансовое значение. Общий призовой фонд первого абсолютного чемпионата мира составляет $10 млн, а чемпионка в женских прыжках в высоту получит $150 тысяч.

Для сравнения: победители финала "Бриллиантовой лиги-2026" заработали по 60 тысяч долларов. Серебряные призеры получили по 20 тысяч долларов, бронзовые - по 9 тысяч.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, теннисистка Марта Костюк продолжает победное выступление на Уимблдоне. В четвертьфинале она не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта и вышла в полуфинал. Матч длился 69 минут и завершился со счётом 6:3, 6:2.

World Athletics сообщила, что Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в помещении. Спортсменка в кратком комментарии акцентировала внимание на проблемах с ногой и объяснила свое выступление болью в пятке. В финале она завершила соревнования с результатом 1,95 метра и не смогла преодолеть 1,97 и 1,99 метра.

Ярослава Магучих заявила, что не будет подробно комментировать свою личную жизнь. В эфире программы она уклончиво ответила на вопросы о свадьбе и отношениях. В ноябре 2023 года она приняла предложение руки и сердца от Назара Степанова.

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О персоне: Ярослава Магучих Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.

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