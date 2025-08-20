Укр
Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований: стало известно, что произошло

Руслан Иваненко
20 августа 2025, 23:12
Прыгунья показала, что не готова продолжать выступления и сообщила об этом тренеру.
Ярослава Магучих второй раз в карьере оставила этап без результата на международных стартах / Колаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslava_mahuchikh_fanpage

  • Почему Магучих не взяла ни одной высоты
  • Какие результаты показали другие украинские прыгуньи

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завершила этап Бриллиантовой лиги в Лозанне без результата, сообщает "Суспільне Спорт".

После победы на соревнованиях в Силезии, где Магучих преодолела планку 2.00 м, украинская спортсменка приехала в Лозанну на очередной этап. Соревнования проходили при сильном дожде, что осложнило выступления атлетов.

Ход соревнований в Лозанне

Магучих начала попытки с высоты 1.86 м, на правой ноге спортсменки был заметен тейп выше колена. Не взяв эту высоту, она подняла планку до 1.91 м, однако и ее не преодолела. После второй попытки Ярослава показала, что не готова продолжать прыжки, и сообщила об этом тренеру. На третью попытку Магучих не вышла и снялась с соревнований, завершив выступление без результата.

Предыдущий случай без результата

Стоит отметить, что это второй случай в карьере спортсменки, когда она заканчивает соревнования без результата. Впервые это произошло в феврале 2019 года на турнире в помещении в Обонне, Франция.

В целом украинские атлетки на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне не попали на подиум. Другая прыгунья Юлия Левченко разделила шестое место с тремя спортсменками.

Как сообщал Главред, украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко завоевала серебряную медаль Всемирных игр-2025 в экипировочном пауэрлифтинге среди женщин в супертяжелом весе.

Ранее абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик попросил отложить переговоры о бое с обладателем временного пояса WBO Джозефом Паркером из-за травмы.

Кроме того, сборная Украины завоевала три золотые медали в турнире по боевому самбо на Всемирных играх-2025. Все финальные бои украинцы выиграли у российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

новости Украины новости спорта Ярослава Магучих
