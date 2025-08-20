Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований: стало известно, что произошло

Читайте в сатериале:
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завершила этап Бриллиантовой лиги в Лозанне без результата, сообщает "Суспільне Спорт".
После победы на соревнованиях в Силезии, где Магучих преодолела планку 2.00 м, украинская спортсменка приехала в Лозанну на очередной этап. Соревнования проходили при сильном дожде, что осложнило выступления атлетов.
Ход соревнований в Лозанне
Магучих начала попытки с высоты 1.86 м, на правой ноге спортсменки был заметен тейп выше колена. Не взяв эту высоту, она подняла планку до 1.91 м, однако и ее не преодолела. После второй попытки Ярослава показала, что не готова продолжать прыжки, и сообщила об этом тренеру. На третью попытку Магучих не вышла и снялась с соревнований, завершив выступление без результата.
Предыдущий случай без результата
Стоит отметить, что это второй случай в карьере спортсменки, когда она заканчивает соревнования без результата. Впервые это произошло в феврале 2019 года на турнире в помещении в Обонне, Франция.
В целом украинские атлетки на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне не попали на подиум. Другая прыгунья Юлия Левченко разделила шестое место с тремя спортсменками.
