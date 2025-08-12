Укр
Читать на украинском
Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ: не обошлось без скандала с РФ

Виталий Кирсанов
12 августа 2025, 13:58
Вратарь сборной России устроил бунт в ПСЖ после прихода Забарного.
Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ
Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Кратко:

  • 22-летний центральный защитник Забарный взял себе шестой номер в клубе
  • Трансфер украинца из "Борнмута" в ПСЖ обошелся парижанам в 63 млн евро
  • Вратарь сборной РФ Матвей Сафонов отказывается покидать ПСЖ

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" официально объявил о подписании украинского защитника Ильи Забарного. Об этом сообщается в официальном канале клуба в сети X.

22-летний центральный защитник взял себе шестой номер в клубе. Также он стал первым украинским игроком в истории парижан. Контракт футболиста с клубом рассчитан на пять сезонов, до 2030 года.

В ПСЖ Забарный станет пятым номинальным центрбеком команды и вторым украинцем в Лиге 1 (вместе с Эдуардом Соболем из "Страсбура").

По данным платформы Transfermarkt, трансфер украинца из "Борнмута" в ПСЖ обошелся парижанам в 63 миллиона евро. Часть этой суммы должно получить киевское "Динамо". По данным СМИ, речь может идти о 20-25% от цены трансфера футболиста. Киевский клуб уже поздравил Забарного с переходом.

Этот переход делает Забарного вторым самым дорогим трансфером для украинского футболиста в истории. На первом месте и дальше находится игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Его переход обошелся в 70 миллионов. Однако Мудрик отстранен от официальных матчей на фоне допингового скандала.

Тем временем, вратарь сборной России Матвей Сафонов отказывается покидать французский "Пари Сен-Жермен", несмотря на приход новых конкурентов и украинского защитника Ильи Забарного. Представитель страны-агрессора чувствует себя комфортно в Париже и хочет продолжить карьеру в стане победителя Лиги чемпионов. Об этом информирует портал le10sport.com со ссылкой на авторитетное издание L'Equipe.

По данным СМИ, Забарный поставил условие о том, что его трансфер должен исключить пребывание в ПСЖ россиянина. Руководство клуба предложило Сафонову несколько вариантов прохождения карьеры, однако тот категорически их отверг.

Вратарь из РФ за минувший сезон привык к жизни в Париже, неплохо заговорил на французском и готов к конкуренции с новичками команды Люкой Шавалье и Ренато Марином, которых тренер Луис Энрике видит первыми номерами в новом сезоне.

При этом продажа или аренда Сафонова до сих пор не исключены, так как он вряд ли захочет провести весь сезон на скамейке запасных. Накануне же стало известно о том, что основной вратарь ПСЖ в минувшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма был исключен из состава на матч Суперкубку Европы.

Как сообщал Главред, Донецкий "Шахтер" уверенно начал еврокубковый сезон, разгромив финский "Ильвес" в первом матче квалификации Лиги Европы - 6:0.

Житомирское "Полесье" впервые среди украинских клубов одержало две победы в квалификации Лиги конференций 2025/26.

В воскресенье, 10 августа, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" сыграл вничью с "Карпатами". Встреча завершилась со счетом 3:3.

