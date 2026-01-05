Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

Дарья Пшеничник
5 января 2026, 19:04
66
Опытные садоводы говорят, что на цветах желтеют листья не просто так. Факторы риска могут быть разными.
Вазоны
Чего не хватает комнатным растениям, когда желтеют листья / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня

  • Листья чаще всего желтеют из-за вредителей, полива или недостатка света

  • Удобрения тоже могут вызвать данную проблему

  • Помощь растению заключается в проверке влаги почвы, коррекции освещения, устранении сквозняков и обработке от вредителей

Комнатные растения способны подавать сигналы о своем состоянии не хуже любого живого существа. Одним из самых заметных "симптомов" становится пожелтение листьев - знак, что растение переживает стресс или болеет.

Специалисты отмечают, что игнорировать такие изменения не стоит, ведь своевременный уход может спасти цветок от гибели, пишет УНИАН.

Проблемы цветов: что вызывает пожелтение и опадение листьев

Опытные садоводы объясняют, что листья редко желтеют без причины. Самые распространенные факторы риска включают:

  • вредителей - на листьях появляются мелкие отверстия, светлые точки или тонкая паутинка;
  • неправильный полив - когда верхний слой почвы кажется сухим, но внутри земля остается влажной;
  • недостаток солнечного света - многие виды плохо переносят длительное пребывание в тени;
  • сквозняки - особенно опасны для тропических растений, которые привыкли к стабильному теплому микроклимату.

Отдельной причиной может стать неправильное внесение удобрений: избыток или неподходящий препарат часто провоцируют пожелтение листовой пластины.

Уход за комнатными растениями: как помочь цветку восстановиться

Универсального рецепта спасения не существует - каждое растение требует индивидуального подхода. Однако есть несколько базовых шагов, которые помогут стабилизировать ситуацию:

  • Если проблема во вредителях - используйте специальные средства для обработки листьев и почвы.
  • При подозрении на неправильный полив - проверяйте влажность почвы пальцем, а не ориентируйтесь только на внешний вид. Избыток воды часто приводит к гниению корней.
  • Переставьте растение ближе к свету, но избегайте прямого солнца, чтобы не вызвать ожоги.
  • Устраните сквозняки и подберите удобрения в соответствии с видом растения.

Домашние растения: советы для стабильного роста

Эксперты отмечают, что главный секрет успеха - наблюдение. Каждый цветок имеет свои потребности, и ни одна универсальная инструкция не заменит внимательного отношения. Регулярный осмотр листьев, контроль влажности и корректное освещение помогут избежать большинства проблем.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

комнатные растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по Украине

Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по Украине

20:33Война
Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

19:22Украина
Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:55Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Настя Каменских на русском объявила о переменах в жизни — детали

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки под дождем за 47 секунд

Последние новости

20:33

Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий

20:33

"Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях

20:33

Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по УкраинеВидео

20:21

Три знака зодиака резко поменяют судьбу: у кого будет шанс изменить жизнь

20:06

Хозяйки советуют насыпать корицу в раковину: это решит распространенную проблему

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:01

Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

19:44

Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

19:41

Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе

19:22

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

Реклама
19:21

Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашлиВидео

19:10

РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дроновмнение

19:05

45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

18:43

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:29

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

18:18

В Украине готовят масштабные изменения для военных - новый министр представит план

18:11

В Киеве призывают жителей не купаться в водоемах на Крещение – детали

18:10

Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

Реклама
17:34

Операция "Труба 2.0": россияне использовали газопровод для прорыва в крупный городВидео

17:08

Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире в 2025 году – кто он

17:07

Опасные периоды ждут украинцев: названы даты жестких магнитных бурь

16:59

Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

16:44

"Специальный формат": СМИ раскрыли, какую новую должность может получить Кулеба

16:44

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

16:37

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

16:30

Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

16:13

Почему 6 января нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

16:09

Сине-желтый: единственно правильный - кто и зачем говорит иначе

16:02

Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло

15:49

Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

15:41

Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

15:06

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

14:57

Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

14:27

Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

Реклама
14:17

Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"

14:03

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

14:02

Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью

14:01

РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

14:01

Не хлам, а инвестиция: профессионал рассказал о самых ценных вещах секонд-хендов

13:55

Россияне оснащают Шахеды ПЗРК "Верба": СМИ объяснили, чем это опасно

13:54

Колядка или щедривка: простая ошибка, которой боятся на каждое Рождество

13:43

Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

13:26

"Где-то развалило дом": маленький сын Козловского удивил реакцией на обстрел

13:19

Никогда не садитесь на порог: во что верили наши предки и чего они боялись

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять