Укр
Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимой

Руслан Иваненко
8 декабря 2025, 00:09
Эксперт объяснил, как избежать типичных зимних ошибок ухода, приводящих к загниванию корней и ослаблению комнатных растений.
Комнатные растения
Автор советует корректировать полив и применять увлажнение / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как избежать загнивания корней зимой
  • Почему сухой воздух и недостаток света опасны
  • Какие действия помогут сохранить растения до весны

Комнатные растения могут терять декоративный вид и даже погибать зимой из-за типичных ошибок ухода. О самых распространенных ошибках владельцев в холодный сезон рассказал автор канала "Сад біля Хати".

Главред решил разобраться, какие действия представляют наибольшую опасность для домашней зелени и как правильно ухаживать за растениями в зимний период.

Стрессовые условия зимнего периода

По словам специалиста, зима является самым стрессовым периодом для комнатных растений: сокращенный световой день, сухой воздух от отопления и изменение режима роста значительно влияют на их состояние.

Чрезмерный полив

Одной из ключевых ошибок он называет чрезмерный полив, который часто вызывает загнивание корней. Многие владельцы поливают цветы по летнему графику, что зимой категорически не подходит. Эксперт советует использовать теплую отстоянную воду и увлажнять почву только после полного высыхания верхнего слоя.

Опасные места

Также в видео отмечается вредность размещения растений на холодных подоконниках или рядом со сквозняками - такие условия провоцируют переохлаждение корневой системы и опадение листьев.

Сухой воздух и появление вредителей

Еще одной распространенной проблемой является сухой воздух в квартирах, что провоцирует пожелтение листьев и появление паутинного клеща. Специалист советует использовать увлажнители, опрыскивать растения, ставить рядом емкости с водой или поддоны с галькой, а также держать вазоны на расстоянии 1,5-2 метра от батарей.

Не менее критичной является нехватка света. Из-за короткого дня растения вытягиваются, ослабевают и теряют яркость листьев. Автор рекомендует применять фитолампы, устанавливая их на высоте 20-40 см и включая минимум на 12-14 часов в сутки.

Что нельзя делать с растениями зимой

Кроме того, в зимний период следует избегать подкормок, пересадок и использования декоративных спреев, которые могут "закупоривать" устьица листьев и создавать токсичную среду. Новоприобретенным растениям советуют обеспечить карантин в течение 2-3 недель, чтобы избежать распространения вредителей на всю коллекцию.

Подробнее об уходе за комнатными растениями зимой смотрите в видео.

Об источнике: ютуб канал "Сад біля Хати"

На канале "Сад біля Хати" рассказывают, как правильно ухаживать за садом и огородом, получать богатый урожай и избегать типичных ошибок. В видео показывают простые и эффективные методы выращивания овощей и фруктов, раскрывают секреты почвы и удобрений, а также делятся советами по естественной защите растений от вредителей.

