"Детки" орхидей без стимуляторов: какие условия стимулируют естественное размножение

Эксперт показала, как орхидеи естественно размножаются без применения цитокининовой пасты.

Цветовод советует избегать гормональных препаратов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие сорта орхидей размножаются естественным путем

Как ухаживать за растениями, чтобы получить "деток"

Какие условия способствуют успешному домашнему размножению

Орхидеи могут естественным путем размножаться без использования цитокининовой пасты, если обеспечить растениям правильный уход и выбрать подходящие сорта.

Главред решил рассказать, как получить "деток" орхидеи в домашних условиях без паст и гормонов.

На YouTube-канале "My orchid paradise" цветовод Светлана продемонстрировала примеры из собственной коллекции, где растения самостоятельно производят "деток", показывая, как естественное размножение происходит в домашних условиях.

Как появляются "детки"

По словам эксперта, "детки" появляются на цветоносах после цветения, если стебель не срезать полностью, или в корневой зоне здоровых взрослых растений. Некоторые сорта, такие как Phalaenopsis Pixie и Rotterdam, имеют генетическую склонность к размножению и могут давать от двух до пяти потомков одновременно, что упрощает получение новых растений в домашних условиях.

Активизация роста деток при стрессе растения

Светлана подчеркивает, что растения с поврежденной точкой роста или после пересадки часто активизируют рост деток как способ выживания. Взрослые орхидеи в возрасте от двух лет и более, с мощной корневой системой, также способны давать потомков при оптимальных условиях: рассеянный свет, влажность воздуха 50-80% и регулярная подкормка.

3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Риски использования гормональных препаратов

Эксперт предостерегает от чрезмерного использования гормональных препаратов. Применение цитокининовой пасты может привести к гниению корней и гибели даже здоровых растений. Как пример, у подруги Светланы крупные орхидеи с 7-9 листьями потеряли корневую систему из-за чрезмерного использования пасты, что демонстрирует риски искусственного стимулирования размножения.

Подробнее о естественном размножении орхидей смотрите в видео на канале "My orchid paradise".

Об источнике: YouTube-канал "My orchid paradise" На канале YouTube "My orchid paradise" Светлана делится секретами ухода за орхидеями, особенно за фаленопсисами. Канал насчитывает более 6 600 подписчиков и более 460 видео, посвященных пересадке, размножению и правильному уходу за растениями. В своих роликах Светлана предоставляет проверенные практические советы, показывает, как пересаживать орхидеи с использованием природных материалов - коры и мха, а также демонстрирует экономный уход без дорогих субстратов. Контент сочетает образовательные материалы и личный опыт, что делает его полезным как для новичков, так и для опытных цветоводов, которые стремятся улучшить свои навыки и знания в уходе за орхидеями.

