Урожай не подведет: огородница озвучила лучшее время для посадки моркови под зиму

Когда сажать морковь и возле чего / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Когда лучше сажать морковь под зиму

Что стоит посадить возле моркови, чтобы защитить ее

Первые морозы только появляются в Украине, а многие садоводы уже совершили большую ошибку, высадив морковь еще при плюсовой температуре. Это негативно повлияет на качество и количество урожая.

Главред узнал, почему так важно вовремя посадить морковь и как правильно это сделать. Советами в TikTok поделилась опытная огородница, садовод и блогер Олеся Васильевна.

Когда стоит сажать морковь под зиму

Если морковь еще не посеяна, то и спешить не стоит. Сейчас в Украине были только первые заморозки, а температура воздуха преимущественно все еще держится в плюсовом диапазоне.

Огородница говорит, что при таких условиях семена могут не прорасти и погибнуть во время следующих заморозков. Поэтому сеять морковь надо тогда, когда почва остынет до 0 градусов, а температура воздуха стабильно будет держаться на уровне 0 - минус 2 градусов.

Какую морковь лучше сеять

Для подзимнего посева, по словам Олеси Васильевны, лучше брать ранние или среднеранние сорта моркови. Они быстро созревают и дают сладкую морковь уже в начале лета.

Как правильно сажать морковь

Сеять сухие семена моркови надо в лунки глубиной 2-3 сантиметра, а засыпать их лучше землей или песком, без удобрения. И еще одним важным нюансом является "соседство" моркови. Возле нее желательно посеять лук.

"Они замечательные соседи. Лук отпугивает морковную муху, а морковь - луковую. Естественная взаимопомощь в саду", - утверждает блогерша.

О персоне: Олеся Васильевна Олеся Васильевна - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.

