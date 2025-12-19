Укр
Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

Ангелина Подвысоцкая
19 декабря 2025, 12:55
Украинские военные разбили линию обороны российских оккупантов.
ВСУ продвигаются в Купянске / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

  • ВСУ контрнаступают в Купянске
  • Военные разбили линию обороны оккупантов

Украинские военные контратакуют оккупантов в Купянске. Скоро можно будет говорить о полной зачистке и возвращении города под контроль наших защитников. Об этом заявил украинский военный с позывным "Мучной".

Наши военные разбили сплошной рубеж обороны врага. Там остались только разрозненные очаги сопротивления, которые не могут остановить продвижение бойцов ВСУ.

"Ситуация складывается так, что район (Стадионная площадь - ред.) постепенно откалывается в нашу пользу, с открытой перспективой продвижения дальше без затяжных лобовых боев", - отметил военный.

Украинские военные также усилили позиции в районе медицинского центра и возле местной поликлиники. Там бойцы держат контроль над прилегающими улицами. Также военные отбили позиции в районе школы №4 и в высотной застройке на юге города. Однако из-за вражеских дронов ситуация нелегкая.

"По кадрам объективного контроля видно активность вражеских дронов на оптике - они охотятся по нашим позициям, пытаются корректировать огонь и срывать закрепления. Противник действует нервно - это еще одно подтверждение, что целостной обороны уже нет", - отметил военный.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Путин озвучил планы по продолжению войны

Главред писал, что по словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, российское руководство, настроено продолжать войну в Украине в следующем году.

Российский диктатор уже фактически озвучил планы продолжать войну в 2026 году. Чтобы сломать их, на Западе должны окончательно принять решение о "демонтаже режима Путина" путем военного поражения России, потому что это будет единственным способом остановить агрессию не только в отношении Украины, но и всего западного мира.

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.

Тем временем в партизанском движении Атеш сообщают, что оккупанты отдают деньги за то, чтобы не воевать. За ежемесячную оплату, в размере 50 тысяч рублей наличными, захватчики остаются при штабе, или же их оформляют на фиктивные внутренние задания, при этом в документах остается пометка "на боевых".

Кроме этого, как писал Главред, Третий корпус совместно с ГУР МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе. Украинским бойцам удалось ликвидировать полк армии страны-агрессора России, а также взять значительное количество оккупантов в плен.

О личности: "Мучной"

Боец ВСУ с позывным "Мучной" ведет Telegram-канал Muchnoy+Jugend.

Канал позиционирует себя с лозунгом: "Тихо делаем свою работу".

Авторы публикуют оперативные данные с линии боевых действий. Основной фокус - сводки с передовой, описание позиций, потерь, успехов и продвижений украинских войск.

