Это трагедия: Рыбчинский рассказал, кому жестко завидовала Повалий

Алена Кюпели
19 декабря 2025, 13:45
Евгений Рыбчинский раскрыл, кто не давал покоя предательнице Таисии Повалий.
Таисия Повалий
Таисия Повалий мечтала о карьере в РФ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

  • Кому жестко завидовала Повалий
  • Где она себя видела

Украинский поэт Евгений Рыбчинский раскрыл тайное желание предательницы Украины номер один Таисии Повалий.

В интервью "Наодинці" он рассказал, что предательница мечтала о карьере певицы Софии Ротару. Рыбчинский добавляет, что Киев никогда не стоял у нее как последнее место ее карьеры.

Евгений РЫбчинский
Евгений Рыбчинский рассказал про Повалий / Facebook

"Она всегда мечтала о карьере, условно, Софии Ротару. Всегда завидовала, что София Михайловна раньше жила и состоялась в Советском Союзе. Она всегда себя видела советским человеком. Я на нее так и смотрю. Почему „труп живой"? Потому что этой эпохи уже не существует, а она является олицетворением эпохи, которой нет. Это трагедия, честно говорю", - полагает автор песен.

Он также удивляется тому, что Повалий хватает наглости петь украинские песни. "Это ужас просто. Мои песни она не поет давно и у нас это принципиально было. Потому что с 2013 года мы договорились, что она мои песни петь не будет", — отметил поэт.

Таисия Повалий
Таисия Повалий - предательница номер 1/ фото: instagram.com, Таисия Повалий

Рыбчинский также рассказал о том, что лично ему говорила запроданка Повалий. "В 2013 году (последний раз общался — авт.) Она была на гребне славы народным депутатом, а я из Америки приехал. И мы общались. Она говорила, что пора забыть обиды. А я говорил, что „ты идешь не в тот бок вообще. Мы стояли 2004 года на Майдане против всего этого, а ты теперь с ними". А она: „Ты не понимаешь, то, о чем вы думаете, никогда не будет — национализма и Европы. Я абсолютно убеждена". Ничего нового для меня. Я ее позицию знаю давно и она именно такая", — делится Рыбчинский.

О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

