Это трагедия: Рыбчинский рассказал, кому жестко завидовала Повалий

Кратко:
- Кому жестко завидовала Повалий
- Где она себя видела
Украинский поэт Евгений Рыбчинский раскрыл тайное желание предательницы Украины номер один Таисии Повалий.
В интервью "Наодинці" он рассказал, что предательница мечтала о карьере певицы Софии Ротару. Рыбчинский добавляет, что Киев никогда не стоял у нее как последнее место ее карьеры.
"Она всегда мечтала о карьере, условно, Софии Ротару. Всегда завидовала, что София Михайловна раньше жила и состоялась в Советском Союзе. Она всегда себя видела советским человеком. Я на нее так и смотрю. Почему „труп живой"? Потому что этой эпохи уже не существует, а она является олицетворением эпохи, которой нет. Это трагедия, честно говорю", - полагает автор песен.
Он также удивляется тому, что Повалий хватает наглости петь украинские песни. "Это ужас просто. Мои песни она не поет давно и у нас это принципиально было. Потому что с 2013 года мы договорились, что она мои песни петь не будет", — отметил поэт.
Рыбчинский также рассказал о том, что лично ему говорила запроданка Повалий. "В 2013 году (последний раз общался — авт.) Она была на гребне славы народным депутатом, а я из Америки приехал. И мы общались. Она говорила, что пора забыть обиды. А я говорил, что „ты идешь не в тот бок вообще. Мы стояли 2004 года на Майдане против всего этого, а ты теперь с ними". А она: „Ты не понимаешь, то, о чем вы думаете, никогда не будет — национализма и Европы. Я абсолютно убеждена". Ничего нового для меня. Я ее позицию знаю давно и она именно такая", — делится Рыбчинский.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что после заседания совета директоров France Télévisions, посвященного бюджету на 2026 год, французская государственная телерадиокомпания была вынуждена отказаться от планов проведения детского конкурса песни "Евровидение-2026" из-за сокращения бюджета.
Ранее известная украинская певица Тина Кароль представила долгожданную премьеру. Певица опубликовала клип и ссылку на свой популярный хит, который она ранее исполняла на русском языке - "Шиншилла".
Вас также может заинтересовать:
- "Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка
- "Конкурентку не пустить": Таисия Повалий "взялась" за известную украинскую певицу
- "Закончат плохо": известный певец сделал мрачное заявление о Повалий
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред