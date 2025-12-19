Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

Европейские лидеры не смогли решиться использовать российские активы.

Евросоюз согласовал финансовую поддержку Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

€90 млрд будут предоставлены Украине в виде займа под гарантии бюджета Евросоюза

Первоначальный план предусматривал возврат кредита Украиной только после выплаты Россией репараций

Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании замороженных российских активов

Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов. Об этом 19 декабря сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, страны-участницы саммита достигли согласия и выполнили взятые на себя обязательства.

"Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их", - написал Кошта в соцсети X.

Кошта не уточнил, откуда поступят эти средства. Однако, как пишет Reuters, финансовая поддержка Киева в размере 90 мрлд евро будет обеспечиваться за счет займа, обеспеченного бюджетом Евросоюза.

Отмечается, что во время 16-часового обсуждения лидеры ЕС так и не смогли согласовать схему финансирования Украины за счет замороженных в Европе российских активов.

Как объяснили агентству Reuters неназванные дипломаты, европейские лидеры не смогли решиться использовать российские активы. Это оказалось слишком сложно с политической точки зрения.

"Мы перешли от спасения Украины к сохранению лица, по крайней мере, лица тех, кто настаивал на использовании замороженных активов", — сказал европейский дипломат.

По первоначальному плану, финансирование Украины должно было осуществиться за счет российских резервов. Украина, как предполагалось, получала часть этих средств в кредит, а вернуть его обязывалась лишь после того, когда Россия заплатит репарации за вторжение, ущерб от которого уже оценивается более чем в полтриллиона долларов.

Однако несколько стран сюза изначально выступали против этого плана. Помимо считающихся пророссийскими лидеров Чехии, Венгрии и Словакии, сомнения в целесообразности использования замороженных российских активов высказывали Италия, а главное — Бельгия, где расположен депозитарий Euroclear в котором лежат 193 млрд из 210 млрд замороженных в Европе денег Кремля.

Как пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц, осведомленных о ходе переговоров, Бельгия потребовала масштабных гарантий для покрытия любых финансовых рисков, связанных с кредитом, что побудило других лидеров отклонить эти условия.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за решение Европейского совета по финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро в 2026–2027 годах.

"Это значительная поддержка, которая действительно усиливает нашу устойчивость. Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента", - написал он.

Замороженные активы РФ - последние новости

Как писал Главред, 18 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что все страны согласились на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Он отметил, что сейчас еще прорабатываются технические аспекты этого вопроса.

По данным Politico, главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а администрация президента США Дональда Трампа.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к интенсивным переговорам, направленным на поиск решения по финансовой поддержке Украины. Речь идет о намерении согласовать выделение около 90 миллиардов евро на нужды Украины в течение следующих двух лет. Об этом она сообщила накануне заседания Европейского совета в Брюсселе.

12 декабря ЕС согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Как пишет Reuters, это устраняет значительное препятствие использования этих средств для помощи Украине. Бессрочное замораживание должно убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию российских средств для предоставления Украине кредита объемом до €165 млрд для покрытия бюджетных потребностей в 2026-2027 годах.

США обратились к странам ЕС с просьбой не принимать решение об использовании замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомленных с ситуацией. Американские представители убеждали страны ЕС, что эти средства должны стать инструментом обеспечения будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой, а не источником финансирования продолжения войны.

